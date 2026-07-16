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Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka

Vlada Velike Britanije predložila je nove mere kojima bi tinejdžerima uzrasta od 16 i 17 godina bilo ograničeno korišćenje društvenih mreža tokom noći.

Autor:  Nina Stojanović
16.07.2026.18:00
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Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka
Tada Images / Shutterstock.com
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Prema predlogu, platforme poput Instagrama, TikToka i Jutjuba bile bi automatski nedostupne od ponoći do šest časova ujutru. Korisnici bi mogli da isključe ovu opciju u podešavanjima naloga, ali bi ona podrazumevano bila uključena.

Ograničenja i za funkcije koje podstiču zavisnost

Pored noćnog ograničenja, britanska vlada planira da od tehnoloških kompanija zatraži uklanjanje funkcija koje podstiču dugotrajno korišćenje društvenih mreža, poput automatske reprodukcije sadržaja i beskonačnog skrolovanja.

Britanska ministarka za tehnologiju Liz Kendal objasnila je cilj ovih mera.

"Mere bi trebalo da pomognu mladima da imaju kvalitetniji san, bolju koncentraciju i više vremena za porodicu i prijatelje, uz istovremeno bezbednije korišćenje tehnologije."

Ove inicijative nadovezuju se na raniju najavu britanske vlade da će osobama mlađim od 16 godina biti zabranjen pristup pojedinim društvenim mrežama.

Kritike predloga

Predložene mere izazvale su različite reakcije.

Konzervativna poslanica Laura Trot smatra da neće doneti željene rezultate.

"Policijski čas koji tinejdžeri mogu jednostavno da isključe neće imati efekta."

Sličnog mišljenja su i organizacije koje se bave zaštitom dece.

Endi Barouz iz Fondacije Moli Rouz ocenio je:

"Najavljene promene predstavljaju parcijalan skup najava, a ne celovit plan za bezbednost dece na internetu."

Pojedini stručnjaci upozoravaju i da bi noćna ograničenja mogla negativno da utiču na ranjivu decu koja upravo preko društvenih mreža tokom noći traže podršku ili pomoć.

Rezultati probnog istraživanja

Britanska vlada navodi da je sprovela probno istraživanje na oko 300 tinejdžera.

Rezultati su pokazali da su noćna ograničenja najviše doprinela kvalitetnijem snu i boljoj komunikaciji u porodici.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je istraživanje sprovedeno na malom uzorku i da nije dovoljno za donošenje konačnih zaključaka.

Vlada planira da predloge predstavi parlamentu do kraja godine, kako bi nove mere stupile na snagu zajedno sa ranije najavljenim ograničenjima za mlađe od 16 godina, prenosi Kamatica.

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Društvene mreže Velika Britanija zabrana

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