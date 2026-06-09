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Putin postaje nestrpljiv - zahteva bržu gradnju nuklearnih ledolomaca

Ruski lider Vladimir Putin rekao je tokom sastanka sa direktorom Ujedinjene brodogradilišne korporacije Andrejem Pučkovim da se mora učiniti sve kako ne bi došlo do kašnjenja u izgradnji nuklearnih ledolomaca "Lenjingrad" i "Staljingrad".

 

Autor:  Stanko Stamenković
09.06.2026.07:06
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Putin postaje nestrpljiv - zahteva bržu gradnju nuklearnih ledolomaca
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"Potrebno je učiniti sve da ne dođe do zastoja u radu na dva ledolomca o kojima ste govorili, 'Lenjingrad' i 'Staljingrad'. I, naravno, nastaviti realizaciju planova za projekat Lider", rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

Radovi na ledolomcu "Staljingrad", čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, odvijaju se po planu, dok izgradnja "Lenjingrada" napreduje brže od predviđene dinamike i trenutno je završena 31,45 odsto, izjavio je ranije direktor Rosatoma Aleksej Lihačov, prenosi Tanjug.

Početkom juna, Putin je naložio da se obezbedi neophodno finansiranje, pre svega vanbudžetsko, za izgradnju petog i šestog serijskog univerzalnog nuklearnog ledolomca, kao i da se razmotri mogućnost državnih garancija za finansiranje tokom 2026. i 2027. godine.

Ledolomci projekta 22220 namenjeni su za plovidbu i pratnju brodova u arktičkim vodama, uključujući područja Jeniseja i Obskog zaliva, kao i za tegljenje plovila i drugih objekata kroz led i otvoreno more. Snaga ovih nuklearnih ledolomaca iznosi 60 megavata.

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Vladimir Putin brodovi ledolomac

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