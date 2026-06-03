Nakon toga se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 95 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 92 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Tržišta su reagovala na oprečne signale u vezi sa mogućim mirovnim sporazumom između Vašingtona i Teherana.

Dok je američki predsednik Donald Tramp izjavio da se pregovori nastavljaju i da bi memorandum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza mogao da bude postignut tokom naredne sedmice, iranski mediji doveli su u pitanje ostvareni napredak u razgovorima.

Neizvesnost oko budućnosti pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte, nastavlja da podstiče volatilnost na energetskim tržištima, piše Tanjug.

Dodatnu pažnju investitora privlače i pregovori o Libanu. Analitičari ocenjuju da će kretanje cena nafte u narednim danima u velikoj meri zavisiti od razvoja diplomatskih inicijativa na Bliskom istoku i mogućnosti normalizacije pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, kojim prolazi značajan deo svetskog izvoza sirove nafte.

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