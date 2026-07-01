Baterija u ključu vam se ispraznila? Ne paničite, postoji skriveno rešenje koje mnogi ne znaju

Većina modernih vozila ima skriveno rešenje koje omogućava da otključate vrata i pokrenete motor čak i kada daljinski upravljač više ne radi.

Kada se baterija u pametnom ključu ili daljinskom upravljaču isprazni, mnogi vozači pomisle da jedino rešenje predstavlja šlep služba ili zamena baterije na licu mesta. Međutim, rešenje se već nalazi u samom ključu.

Skriveni metalni ključ otključava vrata

Većina savremenih daljinskih upravljača krije klasičan metalni ključ koji se može izvući pritiskom na posebno dugme ili pomeranjem osigurača. On služi upravo za situacije kada baterija ostane bez energije.

Kod novijih automobila brava često nije odmah vidljiva, jer se nalazi ispod plastičnog poklopca na kvaki vozačevih vrata. Proizvođači je skrivaju kako bi zadržali moderan izgled vozila.

Zato je preporuka da unapred pogledate uputstvo za svoj automobil i upoznate se sa mestom na kojem se nalazi brava za hitne situacije.

Alarm može da se uključi

Kada vrata otključate metalnim ključem, moguće je da će se aktivirati fabrički alarm.

To je potpuno normalna reakcija sistema i ne znači da postoji kvar. U većini slučajeva alarm će se automatski isključiti čim uključite kontakt ili pokrenete motor.

Može li auto da se upali ako je baterija u ključu prazna?

Da.

I kada je baterija potpuno prazna, ključ i dalje može da pokrene automobil jer se u njemu nalazi transponder koji ne koristi bateriju za komunikaciju sa vozilom.

Način pokretanja razlikuje se od proizvođača do proizvođača, piše Kamatica.

Kod nekih automobila potrebno je da ključ prislonite na mesto gde se ranije nalazila kontakt-brava, dok je kod drugih dovoljno da ga držite uz dugme Start/Stop prilikom pokretanja motora.

Tačan postupak zavisi od modela automobila, pa je najbolje da proverite uputstvo proizvođača.

Obratite pažnju na upozorenje

Većina modernih automobila na instrument tabli ili multimedijalnom ekranu na vreme prikazuje upozorenje da je baterija u ključu pri kraju.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da u automobilu uvek imate rezervnu bateriju odgovarajućeg tipa. Njena zamena traje svega nekoliko minuta, a može vas poštedeti neprijatne situacije kada vam je vozilo najpotrebnije.

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