Toplotni talas uništava automobile - ovaj deo prvi strada, a većina vozača to ne očekuje

Auto-klubovi širom Evrope beleže između 20 i 30 odsto više intervencija tokom toplotnih talasa, a pojedini delovi automobila posebno su izloženi riziku.

Kako temperature u Srbiji dostižu i prelaze 35 stepeni, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje suncu može ozbiljno da ošteti vozilo i izazove skupe kvarove.

Akumulator leti strada više nego zimi

Iako mnogi misle da akumulator najviše problema pravi tokom zime, stručnjaci navode da je upravo leto period kada najčešće dolazi do njegovog oštećenja.

Na visokim temperaturama elektrolit brže isparava, što ubrzava propadanje unutrašnjih elemenata akumulatora. Dodatno opterećenje stvara klima-uređaj, zbog čega alternator radi pod većim opterećenjem, a akumulator se brže prazni.

Gume su prve na udaru užarenog asfalta

Visoke temperature posebno opterećuju gume, naročito tokom dugih putovanja ka moru.

Ukoliko su gume stare ili nemaju odgovarajući pritisak, rizik od pucanja značajno raste. Stručnjaci upozoravaju da se najveći broj eksplozija guma događa upravo tokom letnjih meseci zbog pregrevanja i nepravilnog pritiska.

Motor se najlakše pregreva u gužvi

Rashladna tečnost ima ključnu ulogu u održavanju optimalne temperature motora.

Motor se često neće pregrejati na auto-putu, već dok automobil stoji u koloni i radi u mestu, posebno kada je klima uključena. Ukoliko postoji i najmanje curenje rashladne tečnosti, rizik od ozbiljnog kvara višestruko raste.

Sunce oštećuje i unutrašnjost automobila

Visoke temperature ne utiču samo na mehaniku.

Direktni UV zraci vremenom isušuju lak, blede boju karoserije, dok se u unutrašnjosti automobila zbog efekta staklene bašte temperatura penje na veoma visoke vrednosti. To može dovesti do pucanja plastike, isušivanja kože i oštećenja enterijera, piše Jutarnji list.

Kako zaštititi automobil tokom leta

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu produžiti vek trajanja automobila:

Parkirajte vozilo u hladu kada god je to moguće.

Koristite zaštitu za vetrobransko staklo kako biste smanjili zagrevanje kabine.

Ostavite prozore blago odškrinute ako je bezbedno.

Redovno proveravajte pritisak u gumama.

Kontrolišite nivo rashladne tečnosti i stanje akumulatora pre dužeg putovanja.

Nekoliko minuta preventive može sprečiti ozbiljne kvarove i visoke troškove, posebno tokom letnjih putovanja kada su automobili izloženi najvećim opterećenjima.

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