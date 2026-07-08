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Vozači često ignorišu ovaj znak, a posle plaćaju paprenu popravku

Neobičan miris u automobilu nikada ne bi trebalo ignorisati. Iako mnogi vozači misle da će problem nestati sam od sebe, stručnjaci upozoravaju da upravo takvi signali često ukazuju na ozbiljne kvarove koji, ako se na vreme ne otklone, mogu dovesti do skupih popravki ili čak požara.

Autor:  Nina Stojanović
08.07.2026.11:02
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Vozači često ignorišu ovaj znak, a posle plaćaju paprenu popravku
Foto: Shutterstock / Jaynothing
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Sitna intervencija od nekoliko desetina evra lako može prerasti u kvar vredan više stotina evra ukoliko se upozorenja zanemare.

Miris vlage ili buđi

Ako u kabini osećate miris vlage ili buđi, uzrok je najčešće zaprljan filter kabine ili nakupljene bakterije na isparivaču klima-uređaja.

Stručnjaci preporučuju da se filter menja najmanje jednom godišnje kako bi se sprečili neprijatni mirisi i razvoj mikroorganizama.

Miris antifriza

Slatkast miris koji podseća na džem ili sirup jedan je od najprepoznatljivijih znakova curenja antifriza.

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Ako se problem ne otkloni na vreme, može doći do pregrevanja motora i ozbiljnih oštećenja.

Miris sumpora

Miris pokvarenih jaja najčešće ukazuje na kvar katalizatora ili lambda sonde.

Osim što povećava potrošnju goriva, ignorisanje ovog problema može dovesti do skupih popravki izduvnog sistema.

Miris goriva

Jak miris benzina ili dizela u kabini može biti znak curenja goriva.

Uzrok mogu biti oštećena creva ili neispravni injektori, a ovakav kvar predstavlja ozbiljan rizik od požara i zahteva hitan odlazak u servis.

Miris paljevine

Miris spaljene plastike ili papira može ukazivati na električni kvar ili kratak spoj.

U tom slučaju preporučuje se da vozilo što pre zaustavite i ugasite motor, jer postoji opasnost od zapaljenja instalacija.

Miris prženog ulja

Ako osećate miris zagorelog ulja, moguće je da ulje curi na vrele delove motora zbog dotrajalih zaptivki.

Osim rizika od požara, ovakav kvar može izazvati ozbiljna oštećenja motora ukoliko se ne sanira na vreme.

Miris kiseline ili amonijaka

Oštar hemijski miris najčešće ukazuje na problem sa akumulatorom.

Oštećena baterija može ispuštati gasove koji su zapaljivi, zbog čega stručnjaci savetuju hitnu proveru i zamenu ukoliko se potvrdi kvar.

Svaki neuobičajen miris predstavlja upozorenje da nešto nije u redu. Pravovremena reakcija može sprečiti ozbiljna oštećenja vozila, visoke troškove popravke i potencijalno opasne situacije u saobraćaju, piše Kamatica. 

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