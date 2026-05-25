Dugme u vozilu nazvano "Brake Hold" ili "Auto Hold" omogućava vam da automobil stoji u mestu bez potrebe da držite nogu na papučici kočnice.

Obično se nalazi uz prekidač električne ručne kočnice savremenih vozila.

Ovo dugme omogućava da vozilo ostane zakočeno sve dok ne morate krenuti, odnosno dok ne pritisnete papučicu gasa, piše Revija HAK.

Sistem je posebno koristan u gradskim saobraćajnim situacijama, gde česta zaustavljanja mogu biti iscrpljujuća za vozača, a pogotovo ako ste na uzbrdici, na kojoj često morate kretati/kočiti.

Ako je Auto Hold uključen, sistem automatski aktivira kočnice kada se automobil zaustavi, čak i ako vozač otpusti papučicu kočnice.

Sistem osigurava i da svetla kočnica (stop svetla) ostanu uključena dok je automobil zaustavljen.

