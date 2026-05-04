Sve se više svodi na mnogo važniju dilemu: Električni automobil ili hibrid?

I dok su električni automobili godinama smatrani budućnošću koja je tek trebalo da stigne, hibridi su od tada postali najpragmatičniji izbor za veliki broj kupaca.

Najnoviji podaci sa evropskog tržišta pokazuju upravo to. U prvom kvartalu 2026. godine, hibridni automobili su držali 38,6 odsto tržišta novih automobila u Evropskoj uniji, dok su potpuno električni modeli dostigli 19,4 odsto.

Istovremeno, kombinovani udeo benzinskih i dizel automobila pao je na 30,3 odsto, što jasno pokazuje da se tržište definitivno promenilo. Ali odgovor na pitanje šta se više isplati nije isti za sve. Zavisi od toga gde živite, koliko kilometara pređete godišnje, da li imate mogućnost punjenja kod kuće i koliko dugo planirate da zadržite automobil.

Električni automobil

Najisplativiji za one koji mogu da pune kod kuće Električni automobil ima najviše smisla za vozače koji imaju sopstveno parking mesto, garažu ili kućno punjenje. U ovom slučaju, trošak po kilometru može biti znatno niži nego kod konvencionalnog benzinskog ili hibridnog automobila, posebno ako se automobil puni noću ili po povoljnijoj tarifi.

Prednost električnog automobila nije samo u nižoj ceni energije. Tu je i jednostavniji pogonski sklop, manje potrošnih delova, tiši rad, bolje ubrzanje i sve veći izbor modela.

Upravo zato Međunarodna agencija za energiju u svojim alatima za izračunavanje ukupnih troškova vlasništva naglašava da se stvarna isplativost ne vidi samo kroz cenu vozila, već kroz kombinaciju kupovne cene, goriva ili struje, održavanja, poreza, podsticaja i vrednosti pri preprodaji. Problem je, međutim, što početna cena električnog automobila i dalje može biti veća.

Pored toga, kupac koji nema kućni punjač često zavisi od javnih stanica za punjenje, a proračun više nije uvek tako ubedljiv. Brzo punjenje može biti skupo, dostupnost stanica za punjenje nije ista u svim delovima Hrvatske, a duža putovanja i dalje zahtevaju malo više planiranja nego kod hibrida.

Hibrid

Bezbedniji izbor, ali ne i najjeftiniji Hibrid je danas veoma atraktivan kompromis. Ne zahteva stanicu za punjenje, koristi poznatu infrastrukturu benzinskih pumpi i može značajno smanjiti potrošnju u gradskoj vožnji. Stoga ne čudi što su hibridi trenutno najpopularniji izbor pogonskog sklopa u EU. Za kupce koji žive u zgradama, nemaju sopstveno parking mesto, često putuju ili ne žele da razmišljaju o punjenju, klasični hibrid može biti najbezbolniji izbor.

Vozi se kao običan automobil, ali troši manje, posebno u gradu. Plag-in hibrid takođe može biti veoma profitabilan ako se redovno puni, ali ako ga vlasnik vozi uglavnom sa praznom baterijom, onda često postaje težak i skuplji benzinski automobil. Drugim rečima: Hibrid je odličan kada želite manji rizik i jednostavniji svakodnevni život.

Električni automobil je bolji kada možete iskoristiti njegovu glavnu prednost - jeftino punjenje. Podsticaji menjaju sve, ali nisu za svakoga U Hrvatskoj, državni podsticaji igraju dodatnu ulogu. Program najavljen 2025. godine bio je usmeren na vozila sa nultom emisijom i poslovne korisnike, sa subvencijama od 2.500 do 9.000 evra po vozilu, odnosno do 40 procenata cene vozila, sa gornjom granicom podrške po kompaniji. To znači da električni automobil može postati znatno profitabilniji za kompanije, zanatlije i vozne parkove.

Za privatne kupce, proračun je drugačiji i mnogo više zavisi od stvarne cene vozila, uslova finansiranja i sopstvenih mogućnosti punjenja. Širi regulatorni okvir takođe mora biti uzet u obzir. Evropska unija nastavlja snažno da insistira na smanjenju emisija iz drumskog saobraćaja, a trenutni propisi predviđaju veliko smanjenje emisija iz novih automobila u narednoj deceniji.

To ne znači da će hibridi nestati sutra, ali znači da će proizvođači sve više ulagati u električne modele, baterije i softver, dok će ponuda konvencionalnih pogona postepeno slabiti.

Šta je danas profitabilnije?

Za vozača koji prelazi mnogo kilometara godišnje, ima kućni punjač i planira da zadrži automobil duže od pet godina, električni automobil sve više postaje bolji finansijski izbor. Viša početna cena može se nadoknaditi nižim troškovima energije i održavanja.

Za vozača koji nema gde da napuni automobil, često vozi na velike udaljenosti ili jednostavno želi što manje komplikacija, hibrid je trenutno bezbednija i praktičnija kupovina. Pogotovo ako je u pitanju provereni model sa dobrom potrošnjom goriva i očekivano stabilnom vrednošću na tržištu polovnih vozila.

Kratak odgovor je: Električni automobil se više isplati onima koji ga mogu puniti kod kuće i preći dovoljno kilometara. Hibrid se više isplati onima koji žele jednostavnost, fleksibilnost i manji početni rizik. Kupovina automobila više nije samo pitanje šta je modernije, već šta odgovara vašem životu. Električni automobil je najbolji kada infrastruktura radi za vas, piše tportal.

Hibrid je bolji kada vam je potreban automobil koji se prilagođava svemu ostalom.

