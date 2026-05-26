EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,66 100,96din 101,27
CAD CAD 72,87 73,09din 73,31
AUD AUD 72,06 72,28din 72,50
GBP GBP 135,65 136,06din 136,47
CHF CHF 128,46 128,85din 129,24
KURSNA LISTA

Svet

Šteta je prevelika - poseći će 420.000 stabala breskve zbog stečaja firme

Američka kompanija za proizvodnju hrane podnela je nedavno zahtev za zaštitu od bankrota po Poglavlju 11 još u julu 2025. godine, navodeći dug od 1,2 milijarde dolara, pad potražnje za konzerviranom hranom i visoku inflaciju.

Autor:  Stanko Stamenković
26.05.2026.10:38
0
Šteta je prevelika - poseći će 420.000 stabala breskve zbog stečaja firme
Foto: P A / Shutterstock.com
Tramp je koštao najvredniju firmu svoje zemlje 30 milijardi dolara
Foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com
 Tramp je koštao najvredniju firmu svoje zemlje 30 milijardi dolara
Prethodna vest
Srbija sve bliže romingu bez dodatnih troškova sa EU - ključan datum je 3. jun
Foto: Shutterstock | shutterstock
 Srbija sve bliže romingu bez dodatnih troškova sa EU - ključan datum je 3. jun
Sledeća vest

U aprilu 2026. godine, kompanija Del Monte je zvanično zatvorila svoje fabrike za konzerviranje u Modestu i Hjuzonu. Uz 9 miliona dolara federalne pomoći, farmeri iz centralne Kalifornije sada mogu pomoći kompaniji Del Monte da ukloni 420.000 stabala dok završava gašenje proizvodnje.

„Kada se zatvori pogon za preradu i 55.000 hektara voća odjednom ostane bez mesta za plasman — to nije nešto što porodična farma može jednostavno da podnese. Ova sredstva predstavljaju ključni korak kako bi ove važne višegeneracijske kompanije opstale“, izjavio je kongresmen Majk Tompson u saopštenju, piše Inc.

Zatvaranje Del Monte fabrika ostavilo je stotine ljudi bez posla, dok su farmeri ostali u neizvesnosti šta da rade sa svojim usevima. Izveštaj lista Sakramento Bi navodi da su mnogim farmerima iz centralne Kalifornije otkazani dvadesetogodišnji ugovori sa kompanijom Del Monte za uzgoj bresaka, što je prošle godine donelo oko 74.000 tona industrijskih bresaka za konzerviranje.

Kompanija Pacific Coast Producers, koja se bavi konzerviranjem bresaka, ponudila je jednogodišnje ugovore za oko 24.000 tona „zaglavljene“ proizvodnje bresaka namenjenih Del Monteu, ali bi to ipak ostavilo oko 50.000 tona bresaka bez rešenja, zbog čega je bila potrebna federalna pomoć.

Državna pomoć

Tompson je zajedno sa senatorom Adamom Šifom, kongresmenom Dejvidom Valadaom i još 39 članova Kongresa poslao pismo ministarki poljoprivrede Bruk Rolins, tražeći pomoć za pogođene kalifornijske farmere. Političari su upozorili da je pomoć neophodna kako bi se izbegla „dugoročna strukturna šteta po poljoprivrednu osnovu naše zemlje“.

„Generacijama su porodične farme u Centralnoj dolini zavisile od Del Monte pogona u Modestu za preradu svojih bresaka, a njegovo iznenadno zatvaranje ostavilo je uzgajivače sa hiljadama kilograma voća i bez jasnog rešenja“, rekao je Valadao. „Nakon bliske saradnje sa kolegama iz Kalifornije i Ministarstvom poljoprivrede SAD, ponosan sam što sam pomogao da se obezbedi do 9 miliona dolara podrške za naše uzgajivače bresaka i očuvanje lokalnih porodičnih farmi. Ova investicija daće proizvođačima vreme koje im je potrebno da se prilagode i planiraju budućnost.“

Uz pomoć američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), biće očišćeno približno 3.000 hektara zasada u Kaliforniji pre sezone berbe 2026. godine. Prema proceni USDA, uklanjanje 50.000 tona bresaka iz proizvodnje moglo bi da spasi uzgajivače od oko 30 miliona dolara očekivanih gubitaka.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

stečaj drveće breskve

Povezane vesti

Do kraja maja bez posla ostaje 1.100 ljudi - trgovinski lanac ide u stečaj
Foto: Shutterstock

Do kraja maja bez posla ostaje 1.100 ljudi - trgovinski lanac ide u stečaj

16:23 | 0
Posle 50 godina, zbogom za legendarnu ladu u Nemačkoj
Foto: SzLV40/Shutterstock.com

Posle 50 godina, zbogom za legendarnu ladu u Nemačkoj

10:38 | 0
Veliki gubitak - ruski vlasnik je doveo čuvenu jugoslovensku firmu na ivicu stečaja
FOTO: Pixabay

Veliki gubitak - ruski vlasnik je doveo čuvenu jugoslovensku firmu na ivicu stečaja

06:39 | 0
Zbogom, posle 800 godina - kompanija ide u stečaj, hiljade ljudi bez posla
Foto: Pexels

Zbogom, posle 800 godina - kompanija ide u stečaj, hiljade ljudi bez posla

08:23 | 0
Rekord kakav Nemačka ne pamti - bankrot u 4.573 preduzeća
Foto: Shutterstock

Rekord kakav Nemačka ne pamti - bankrot u 4.573 preduzeća

07:25 | 0
Komentari (0)

Svet

ECB upozorava na stagflaciju: "Čak i da se rat završi danas, šteta je već načinjena"
Foto: ilolab/shutterstock

ECB upozorava na stagflaciju: "Čak i da se rat završi danas, šteta je već načinjena"

18:03 Svet
Bitkoin pod pritiskom - pao ispod 66.000 evra, tržište u strahu
Foto: Shutterstock/ Who is Danny

Bitkoin pod pritiskom - pao ispod 66.000 evra, tržište u strahu

16:31 Svet
Borba za opstanak - nestaje industrija divljih borovnica vredna stotine miliona dolara (VIDEO)
Foto: zoff/shutterstock

Borba za opstanak - nestaje industrija divljih borovnica vredna stotine miliona dolara (VIDEO)

15:33 Svet
Sem Altman ublažio strahove - AI menja posao, ali ne briše radna mesta preko noći
Foto: SOMKID THONGDEE/Shutterstock

Sem Altman ublažio strahove - AI menja posao, ali ne briše radna mesta preko noći

14:29 Svet
MMF poslao ozbiljno upozorenje - Vlade da ne gase rast cena po svaku cenu, posledice mogu biti ozbiljne
Foto: Bumble Dee/Shutterstock

MMF poslao ozbiljno upozorenje - Vlade da ne gase rast cena po svaku cenu, posledice mogu biti ozbiljne

12:46 Svet
Tramp je koštao najvredniju firmu svoje zemlje 30 milijardi dolara
Foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Tramp je koštao najvredniju firmu svoje zemlje 30 milijardi dolara

09:39 Svet
EU sprema oštriji trgovinski odgovor - traže brže carine i zaštitu evropske industrije
Foto: Shutterstock/Christophe Licoppe

EU sprema oštriji trgovinski odgovor - traže brže carine i zaštitu evropske industrije

09:00 Svet
Nova pravila za srpske stočare - Evropa uvodi strožiju kontrolu
Foto: Shutterstock

Nova pravila za srpske stočare - Evropa uvodi strožiju kontrolu

06:38 Svet
Auto-giganti u krizi - proizvodnja automobila tone, očekuje se gubitak oko miliona vozila
Foto: Shutterstock/Nikola Fific

Auto-giganti u krizi - proizvodnja automobila tone, očekuje se gubitak oko miliona vozila

19:18 Svet
Tankeri ponovo prolaze kroz Ormuz, cena nafte odmah pala
Foto: Washburn HM/Shutterstock

Tankeri ponovo prolaze kroz Ormuz, cena nafte odmah pala

17:36 Svet

Najnovije

Najčitanije

42min

ECB upozorava na stagflaciju: "Čak i da se rat završi danas, šteta je već načinjena"

57min

"Dunav" - najbolja osiguravajuća kuća u oblasti agrobiznisa

1H

Kraj jedne automobilske ere - manuelni menjači nestaju do 2030.

2H

Bitkoin pod pritiskom - pao ispod 66.000 evra, tržište u strahu

2H

Beogradska berza u plusu - promet premašio 7,5 miliona dinara

23H

Povratak jugića - legenda se vraća sa cenom od 12.000 evra i hibridnom tehnologijom

24H

Hrvatska obala sve skuplja - koliko košta sedam dana za četvoročlanu porodicu

1D

Jedna jagoda, 10 evra - da, dobro ste pročitali

1D

Tankeri ponovo prolaze kroz Ormuz, cena nafte odmah pala

1D

Jugoslovenska tajna vredna milijarde - ogroman aerodrom koji nikada nije završen

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.806,00 €
ETH ETH 1.799,63 €
LTC LTC 44,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 299,84 €
LINK LINK 8,13 €
BNB BNB 563,30 €
XMR XMR 330,02 €
Powered by CoinGecko API