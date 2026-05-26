Šteta je prevelika - poseći će 420.000 stabala breskve zbog stečaja firme

U aprilu 2026. godine, kompanija Del Monte je zvanično zatvorila svoje fabrike za konzerviranje u Modestu i Hjuzonu. Uz 9 miliona dolara federalne pomoći, farmeri iz centralne Kalifornije sada mogu pomoći kompaniji Del Monte da ukloni 420.000 stabala dok završava gašenje proizvodnje.

„Kada se zatvori pogon za preradu i 55.000 hektara voća odjednom ostane bez mesta za plasman — to nije nešto što porodična farma može jednostavno da podnese. Ova sredstva predstavljaju ključni korak kako bi ove važne višegeneracijske kompanije opstale“, izjavio je kongresmen Majk Tompson u saopštenju, piše Inc.

Zatvaranje Del Monte fabrika ostavilo je stotine ljudi bez posla, dok su farmeri ostali u neizvesnosti šta da rade sa svojim usevima. Izveštaj lista Sakramento Bi navodi da su mnogim farmerima iz centralne Kalifornije otkazani dvadesetogodišnji ugovori sa kompanijom Del Monte za uzgoj bresaka, što je prošle godine donelo oko 74.000 tona industrijskih bresaka za konzerviranje.

Kompanija Pacific Coast Producers, koja se bavi konzerviranjem bresaka, ponudila je jednogodišnje ugovore za oko 24.000 tona „zaglavljene“ proizvodnje bresaka namenjenih Del Monteu, ali bi to ipak ostavilo oko 50.000 tona bresaka bez rešenja, zbog čega je bila potrebna federalna pomoć.

Državna pomoć

Tompson je zajedno sa senatorom Adamom Šifom, kongresmenom Dejvidom Valadaom i još 39 članova Kongresa poslao pismo ministarki poljoprivrede Bruk Rolins, tražeći pomoć za pogođene kalifornijske farmere. Političari su upozorili da je pomoć neophodna kako bi se izbegla „dugoročna strukturna šteta po poljoprivrednu osnovu naše zemlje“.

„Generacijama su porodične farme u Centralnoj dolini zavisile od Del Monte pogona u Modestu za preradu svojih bresaka, a njegovo iznenadno zatvaranje ostavilo je uzgajivače sa hiljadama kilograma voća i bez jasnog rešenja“, rekao je Valadao. „Nakon bliske saradnje sa kolegama iz Kalifornije i Ministarstvom poljoprivrede SAD, ponosan sam što sam pomogao da se obezbedi do 9 miliona dolara podrške za naše uzgajivače bresaka i očuvanje lokalnih porodičnih farmi. Ova investicija daće proizvođačima vreme koje im je potrebno da se prilagode i planiraju budućnost.“

Uz pomoć američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), biće očišćeno približno 3.000 hektara zasada u Kaliforniji pre sezone berbe 2026. godine. Prema proceni USDA, uklanjanje 50.000 tona bresaka iz proizvodnje moglo bi da spasi uzgajivače od oko 30 miliona dolara očekivanih gubitaka.

