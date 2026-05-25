Sulošova je postala hit na društvenim mrežama pre nekoliko godina, nakon što su počele da se šire njene fotografije iz ptičje perspektive.

To nije iznenađujuće, s obzirom na to da ova mirna opština koja se nalazi oko 30 kilometara severozapadno od Krakova u Malopoljskom vojvodstvu zaista izgleda nestvarno. Ako ga pogledate odozgo, videćete stotine kuća poređanih sa obe strane istog puta, koji se proteže oko devet kilometara.

Svaki vlasnik takođe ima uzak, ali dugačak komad poljoprivrednog zemljišta pored svoje kuće, što celom prizori daje dodatnu dozu bajkovitog šarma.

Boja zemljišta varira od svetlo žute do tamnozelene i smeđe - u zavisnosti od toga koja je poljoprivredna kultura na njemu zasađena.

Krompir i jagode su izuzetno popularni među stanovnicima, a čak se organizuju i posebni dani posvećeni ovim namirnicama. Kada se "spustite na zemlju", dočekaće vas jednostavna poljska opština sa oko šest hiljada stanovnika.

Većina njih se uglavnom bavi poljoprivredom, a život je veoma miran. U Sulošovu postoji nekoliko prodavnica koje prodaju lokalno voće i povrće. Tu su i pekara, banka, zdravstveni centar, gradska kuća, autobuska stanica i samo jedan restoran, koji se zatvara popodne, nakon čega mladi ljudi koji traže zabavu obično odlaze u susedne gradove.

Omiljena aktivnost je tračarenje. Svi svakoga poznaju u ovom malom gradu i rado dele informacije o svojim komšijama, piše Pun kufer.

Turisti koji dolaze u Sulošov žele da istraže lokalne litice, jaruge i više od 400 pećina u okviru Nacionalnog parka Ojcov. Ako se nađete u blizini, obavezno pogledajte zamak Pjeskova Skala, koji je sagradio poljski kralj Kazimir III, i Herkulov štap - krečnjački stub visok oko 30 metara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.