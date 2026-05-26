Govoreći na konferencijiu Sidneju, Altman je naveo da AI do sada nije izazvao očekivani talas ukidanja kancelarijskih radnih mesta, posebno na početnim nivoima, prenosi Rojters.

On je priznao da je ranije imao drugačija očekivanja u vezi sa brzinom i intenzitetom uticaja veštačke inteligencije na zapošljavanje, ističući da je pogrešno procenio kratkoročne društvene i ekonomske efekte tehnologije.

Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija sve više preuzima pojedine zadatke u poslovanju, poput odgovaranja na poruke i i-mejlove, ali u mnogim profesijama je prisutan "ljudski faktor" koga nije lako zameniti. Altman je dodao da je upravo taj faktor ključan razlog zbog kog ne očekuje scenario naglog i masovnog nestanka radnih mesta, piše Rojters.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada sve veći broj globalnih kompanija uvodi AI alate u poslovne procese, uz povremene rezove radnih mesta, ali bez jasnog obrasca koji bi ukazivao na sistematsku zamenu radne snage veštačkom inteligencijom.

