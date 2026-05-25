Na londonskom tržištu, barel nafte je popodne trgovan za 5,65 dolara niže nego na kraju trgovanja krajem prošle nedelje, na 97,89 dolara.

Na američkom tržištu je bio jeftiniji za 5,43 dolara i koštao je 91,17 dolara.

Naznake napretka u mirovnim pregovorima

Tržišta su početkom nedelje bila ohrabrena znacima napretka u mirovnim pregovorima između SAD i Irana. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u subotu da su Vašington i Teheran uglavnom "završili" sporazum o mirovnom sporazumu koji bi trebalo da otvori Ormuski moreuz i otvori put za transport energije iz regiona duž Persijskog zaliva.

Iran je preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom zbog američko-izraelskog napada, zabranjujući tranzit brodova povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Brodovi "prijateljskih" zemalja, međutim, prolaze kroz moreuz u koordinaciji sa iranskom vojskom. SAD, međutim, od aprila blokiraju iranske luke vojnim brodovima u Omanskom zalivu i Arapskom moru, nezadovoljne pregovorima.

Pakistan je u međuvremenu intenzivirao posredovanje između Vašingtona i Teherana, a na sporazum se pozivaju i Katar i Saudijska Arabija. Moguća obustava sankcija na iransku naftu Iranska novinska agencija Tasnim je u nedelju izvestila o mogućem sporazumu između Irana i SAD koji predviđa obustavu američkih sankcija na prodaju iranske nafte, petrohemikalija i njihovih derivata tokom perioda pregovora.

Izuzeće bi omogućilo Iranu da prodaje naftu bez ograničenja koja proizilaze iz sankcija, objasnio je Tasnim.

U takvom okruženju, mnogi investitori spekulišu da je američki predsednik sklon da prihvati sporazum koji bi omogućio normalizaciju tranzita energije kroz Ormuski moreuz i obezbedio uslove za pad cena goriva pre letnje turističke sezone. Analitičari, međutim, upozoravaju da će normalizacija trajati mesecima, ukazujući na oštećena naftna i gasna postrojenja.

Prvi tankeri napustili Ormuz

Dva tankera sa tečnim prirodnim gasom napustila su Ormuz u ponedeljak, na putu ka Pakistanu i Kini. U subotu je supertanker sa iračkom sirovom naftom i odredištem u Kini napustio Persijski zaliv, nakon što je skoro tri meseca čekao na tranzit, prema podacima o kretanju brodova, piše Indeks.hr

Zbog praznika u Austriji, gde joj je sedište, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) nije u ponedeljak objavila koliko je barel naftne korpe njenih članica koštao krajem prošle nedelje. U četvrtak je njegova cena bila 113,44 dolara.

