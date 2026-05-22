Legendarni 2CV, kod nas poznatiji kao Spaček, vraća se u potpuno novom izdanju - kao pristupačan električni gradski automobil.

Prvi tizer novog modela prikazan je tokom Stelantisovog Dana investitora u Mičigenu, a povratak je potvrdio i šef Sitroena, Gzavije Šardon.

"2CV se vratio", rekao je Šardon.

Električni Spaček stiže 2028. godine. Novi 2CV trebalo bi da se proizvodi u Italiji od 2028. godine, u Stelantisovoj fabrici u Pomiljanu, gde će se proizvoditi i nova generacija Fijat Pande.

Cilj je da se stvori električni automobil za široku publiku, sa početnom cenom manjom od 15.000 funti, odnosno približno 17.500 evra.

Citroen još uvek ne otkriva sve detalje, ali silueta u najavi pokazuje da će se novi model u velikoj meri oslanjati na oblik originalnog 2CV iz 1948. godine.

Prepoznatljiva zakrivljena linija krova i jednostavan oblik trebalo bi da dobiju modernu električnu interpretaciju.

"Proizvodi ne stvaraju ikone same po sebi. Ikone stvaraju emocije. Ikone povezuju brendove sa ljudima. I danas se jedna ikona vraća. Da, Deux Chevaux se vraća", rekao je Šardon.

Automobil za stvarni život

Citroen želi da novi 2CV igra sličnu ulogu kao original posle Drugog svetskog rata - da ponudi pristupačnu mobilnost širokom spektru ljudi. Ovog puta cilj je demokratizacija električnih automobila.

"Osamdeset godina kasnije, novi 2CV će demokratizovati električnu mobilnost", rekao je Šardon.

Dodao je da će to biti "pravi narodni automobil dizajniran za stvarni život".

Novi električni Spaček je deo Stelantisovog plana "FASTlane 2030", vrednog više od 60 milijardi evra. Strategija obuhvata više od 60 novih modela do kraja decenije, uključujući 29 potpuno električnih automobila, piše tportal.

Citroen će predstaviti sedam novih modela do 2030. godine, a novi 2CV trebalo bi da bude jedan od najvažnijih jer vraća brend u segment pristupačnih automobila u kome je istorijski bio posebno jak. Potpuno predstavljanje novog modela očekuje se u oktobru na Salonu automobila u Parizu.

