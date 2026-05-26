Tiosav Salemović iz čačanskog sela Lipnica koji se bavi voćarstvom i pčelarstvom, ovih dana ima pune ruke posla.

"Obilno je bagrem cvetao ove godine, ne samo bagrem, sve je dobro cvetalo i rodilo. Ali moram da naglasim, bagrem je ove godine dao fantastične rezultate kako na ovom terenu, tako i na svim lokacijama gde god da ga ima. Rezultati bi po proceni svih nas pčelara mogli biti, da kažem, nadprosečni što se tiče prinosa meda bagremovog", rekao je za RINU Tiosav.

On se osvrnuo i na prolećnu pašu koja je kako kaže, takođe bila izuzetna i doprineće dobrim prinosima ove godine.

Sve što je u prirodi cvetalo, to su pčele maksimalno iskoristile i za razvoj, a i za nas imalo je tu da se oceni neka količina meda. Za razliku od prošle godine kada su nestabilne vremenske prilike loše uticale, sada je skroz drugačija i mnogo pozitivnija priča, dodaje Salemović.

Što se tiče tretiranja voćnjaka u Lipnici i čačanskom kraju, voćari su podigli svest o važnosti pčela i sve češće poštuju preporuke.

"Dakle, važno je da svi vodimo računa, posebno kada prskamo insekticidima, strogo u večernjim satima. Takođe, korove kojih ima u voćnjacima treba ukloniti. Ako se to poštuje, neće biti problema ni za pčelare ni za voćare", zaključuje Salemović.

Vremenske prilike i dalje diktiraju dinamiku pčelarske sezone, a pčelari moraju brzo da se prilagođavaju. Održavanje saradnje između voćara i pčelara ostaje ključno za opstanak i razvoj pčelinjih društava.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.