Bele jagode, poznate kao jedna od najneobičnijih i najskupljih sorti voća na svetu, predstavljaju pravi kuriozitet savremenog voćarstva.

Najpoznatija među njima je japanska sorta "White Jewel" (Beli dragulj), koja se uzgaja u ograničenim količinama i često prodaje kao luksuzni proizvod, ponekad čak i po pojedinačnom komadu.

Ono što ih razlikuje od običnih jagoda nije samo boja, već i specifičan način uzgoja, kontrolisani uslovi proizvodnje i veoma mali procenat plodova koji ispunjavaju stroge kriterijume kvaliteta.

Bele jagode nastale su u Japanu kao rezultat selektivnog ukrštanja sorti, sa ciljem da se dobije plod koji zadržava belu boju i u punoj zrelosti, ali i dalje ima karakterističan slatkast ukus jagode. Za razliku od klasičnih crvenih jagoda, ove sorte imaju veoma nizak nivo pigmenta antocijanina, zbog čega ne prelaze u crvenu boju tokom sazrevanja.

Najveće proizvodne oblasti nalaze se u Japanu, posebno u prefekturama Saga, Nara i Yamanashi, gde se jagode uzgajaju u plastenicima pod strogo kontrolisanim uslovima. U tim sistemima regulišu se svetlost, temperatura i vlažnost, kako bi se dobio što veći procenat plodova koji ispunjavaju standard "potpuno bele jagode".

Upravo ta kontrola čini proizvodnju izuzetno zahtevnom, jer samo mali deo roda zadovoljava visoke estetske i kvalitetne kriterijume.

Zbog takvog načina proizvodnje, bele jagode spadaju u luksuzno voće. U Japanu se pojedinačni plodovi mogu prodavati po ceni koja dostiže i oko 10 evra, dok se pažljivo upakovane kutije često poklanjaju za posebne prilike kao statusni simbol.

Iako su najpoznatije japanske sorte, slične bele jagode postoje i u drugim delovima sveta, poput "pineberry" varijanti koje se uzgajaju u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali one su znatno dostupnije i jeftinije u odnosu na originalne japanske selekcije.

Ukus belih jagoda često se opisuje kao slađi i blaži u odnosu na obične jagode, sa laganim notama ananasa i tropskog voća, što dodatno doprinosi njihovoj popularnosti među ljubiteljima egzotičnih proizvoda.

Zbog kombinacije retkosti, specifičnog uzgoja i ograničene proizvodnje, bele jagode su postale simbol luksuza u svetu voća i primer kako moderna poljoprivreda može pretvoriti običan plod u ekskluzivni gastronomski proizvod.

Jedan komad može koštati i do 10 evra, pa sami izračunajte koliko bi koštala kuglica ovih belih dragulja.

