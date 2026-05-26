Beogradska berza u plusu - promet premašio 7,5 miliona dinara

Na Beogradska berza danas je ostvaren promet od 7.553.792 dinara, dok su oba glavna berzanska indeksa završila trgovanje u plusu.

Indeksi nastavili rast

Prema zvaničnom berzanskom izveštaju, indeks Belex15 porastao je za 1,28 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,94 odsto.

Pozitivan trend pratilo je i trgovanje akcijama nekoliko domaćih kompanija, a današnji dan na tržištu protekao je bez ijednog gubitnika.

Goša FOM među najvećim dobitnicima

Na vrhu liste dobitnika našla se kompanija Goša FOM iz Smederevske Palanke, čije su akcije porasle za 5,82 odsto i trgovanje završile na ceni od 1.799 dinara.

Odmah iza nje našla se kompanija Jedinstvo Sevojno sa rastom vrednosti akcija od 4,39 odsto, dok je cena na zatvaranju iznosila 8.461 dinar.

Najveći promet imalo Dunav osiguranje

Najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranje, koje su ostvarile promet od 2.109.900 dinara.

Današnje trgovanje na Beogradskoj berzi proteklo je u pozitivnom tonu, uz rast indeksa i stabilno interesovanje investitora za domaće akcije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: