EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,66 100,96din 101,27
CAD CAD 72,87 73,09din 73,31
AUD AUD 72,06 72,28din 72,50
GBP GBP 135,65 136,06din 136,47
CHF CHF 128,46 128,85din 129,24
KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Beogradska berza u plusu - promet premašio 7,5 miliona dinara

Pozitivan trend pratilo je i trgovanje akcijama nekoliko domaćih kompanija, a današnji dan na tržištu protekao je bez ijednog gubitnika.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug26.05.2026.15:52
0
Beogradska berza u plusu - promet premašio 7,5 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković
Kompanija Mladost realizovala akviziciju fabrike Neimar Zrenjanin
Foto: Mladost
 Kompanija Mladost realizovala akviziciju fabrike Neimar Zrenjanin
Prethodna vest
Bitkoin pod pritiskom - pao ispod 66.000 evra, tržište u strahu
Foto: Shutterstock/ Who is Danny
 Bitkoin pod pritiskom - pao ispod 66.000 evra, tržište u strahu
Sledeća vest

Na Beogradska berza danas je ostvaren promet od 7.553.792 dinara, dok su oba glavna berzanska indeksa završila trgovanje u plusu.

Indeksi nastavili rast

Prema zvaničnom berzanskom izveštaju, indeks Belex15 porastao je za 1,28 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,94 odsto.

Pozitivan trend pratilo je i trgovanje akcijama nekoliko domaćih kompanija, a današnji dan na tržištu protekao je bez ijednog gubitnika.

Goša FOM među najvećim dobitnicima

Na vrhu liste dobitnika našla se kompanija Goša FOM iz Smederevske Palanke, čije su akcije porasle za 5,82 odsto i trgovanje završile na ceni od 1.799 dinara.

Odmah iza nje našla se kompanija Jedinstvo Sevojno sa rastom vrednosti akcija od 4,39 odsto, dok je cena na zatvaranju iznosila 8.461 dinar.

Najveći promet imalo Dunav osiguranje

Najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranje, koje su ostvarile promet od 2.109.900 dinara.

Današnje trgovanje na Beogradskoj berzi proteklo je u pozitivnom tonu, uz rast indeksa i stabilno interesovanje investitora za domaće akcije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Beogradska berza Indeksi dnevni promet

Povezane vesti

Goša FOM i Energoprojekt među najvećim dobitnicima dana - promet na Beogradskoj berzi 778.926 dinara
Foto: Vladimir Marković

Goša FOM i Energoprojekt među najvećim dobitnicima dana - promet na Beogradskoj berzi 778.926 dinara

15:43 | 0
Dnevni promet Beogradske berze iznosio je 8,49 milona dinara - najtraženije akcije dva preduzeća 
Foto: Shutterstock

Dnevni promet Beogradske berze iznosio je 8,49 milona dinara - najtraženije akcije dva preduzeća 

16:38 | 0
Beogradska berza ove nedelje prometovala 223,5 miliona dinara 
Foto:Shutterstock

Beogradska berza ove nedelje prometovala 223,5 miliona dinara 

16:26 | 0
Beogradska berza u plusu - indeksi rastu, Aerodrom Nikola Tesla predvodnik dobitnika
Foto: Vladimir Marković

Beogradska berza u plusu - indeksi rastu, Aerodrom Nikola Tesla predvodnik dobitnika

20:30 | 0
Beogradska berza ostvarila promet od preko 309 miliona dinara
Foto:Shutterstock

Beogradska berza ostvarila promet od preko 309 miliona dinara

17:28 | 0
Komentari (0)

Finansije i Berza

Goša FOM i Energoprojekt među najvećim dobitnicima dana - promet na Beogradskoj berzi 778.926 dinara
Foto: Vladimir Marković

Goša FOM i Energoprojekt među najvećim dobitnicima dana - promet na Beogradskoj berzi 778.926 dinara

15:43 Finansije i Berza
Prognoze idu do neverovatnih 8.000 dolara - cena zlata je već sada na 5.300
Foto: Shutterstock

Prognoze idu do neverovatnih 8.000 dolara - cena zlata je već sada na 5.300

14:37 Finansije i Berza
Obnovljene nade u postizanje mirovnog dogovora - rastu akcije na tržištima
Foto: orhan akkurt / Shutterstock.com

Obnovljene nade u postizanje mirovnog dogovora - rastu akcije na tržištima

08:47 Finansije i Berza
Dnevni promet Beogradske berze iznosio je 8,49 milona dinara - najtraženije akcije dva preduzeća 
Foto: Shutterstock

Dnevni promet Beogradske berze iznosio je 8,49 milona dinara - najtraženije akcije dva preduzeća 

16:38 Finansije i Berza
Beogradska berza ove nedelje prometovala 223,5 miliona dinara 
Foto:Shutterstock

Beogradska berza ove nedelje prometovala 223,5 miliona dinara 

16:26 Finansije i Berza
Objavljen kalendar poreskih obaveza za jun - naznačeni krajnji rokovi za plaćanje
Printscreen/Instagram

Objavljen kalendar poreskih obaveza za jun - naznačeni krajnji rokovi za plaćanje

14:11 Finansije i Berza
NBS pripremila Nacrt izmena i dopuna zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
Foto: Milan Petrovics / Shutterstock.com

NBS pripremila Nacrt izmena i dopuna zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

12:12 Finansije i Berza
Beogradska berza u plusu - indeksi rastu, Aerodrom Nikola Tesla predvodnik dobitnika
Foto: Vladimir Marković

Beogradska berza u plusu - indeksi rastu, Aerodrom Nikola Tesla predvodnik dobitnika

20:30 Finansije i Berza
Guverner britanske centralne banke iznenadio građane - sukob na Bliskom istoku menja sve planove za kamate 
Foto: Impact Photography/shutterstock.com

Guverner britanske centralne banke iznenadio građane - sukob na Bliskom istoku menja sve planove za kamate 

16:52 Finansije i Berza
Nedopustivo namerno oštećivanje novčanica - oglasila se NBS
Foto: ToskanaINC / Shutterstock.com

Nedopustivo namerno oštećivanje novčanica - oglasila se NBS

10:26 Finansije i Berza

Najnovije

Najčitanije

2min

"Dunav" - najbolja osiguravajuća kuća u oblasti agrobiznisa

1H

Kraj jedne automobilske ere - manuelni menjači nestaju do 2030.

1H

Bitkoin pod pritiskom - pao ispod 66.000 evra, tržište u strahu

1H

Beogradska berza u plusu - promet premašio 7,5 miliona dinara

2H

Kompanija Mladost realizovala akviziciju fabrike Neimar Zrenjanin

22H

Povratak jugića - legenda se vraća sa cenom od 12.000 evra i hibridnom tehnologijom

23H

Hrvatska obala sve skuplja - koliko košta sedam dana za četvoročlanu porodicu

1D

Jedna jagoda, 10 evra - da, dobro ste pročitali

24H

Tankeri ponovo prolaze kroz Ormuz, cena nafte odmah pala

24H

Jugoslovenska tajna vredna milijarde - ogroman aerodrom koji nikada nije završen

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.806,00 €
ETH ETH 1.799,63 €
LTC LTC 44,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 299,84 €
LINK LINK 8,13 €
BNB BNB 563,30 €
XMR XMR 330,02 €
Powered by CoinGecko API