Ne, nije Prag - evropski grad sa najviše mostova na svetu

Da li ste se ikada zapitali koji evropski grad broji najviše mostova? Ako vam na pamet prvi padaju Prag, Venecija, Rim, London, ili Amsterdam, daleko ste od činjenica.

Autor:  Stanko Stamenković
24.05.2026.12:14
Pogledajmo brojke: Pariz krasi 37 mostova, London oskudnih 35, Veneciju 435, Amsterdam čak 1.200, ali to je i dalje neuporedivo manje u odnosu na evropski i svetski rekord - Hamburg.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, u granicama Hamburga postoji između 2.300 i 2.500 mostova. Na prvi pogled deluje neverovatno, ali za ovu brojku postoji logičan razlog. Naime, ovaj impresivni broj mostova rezultat je jedinstvene geografije Hamburga, piše 24sedam.

Grad se nalazi na ušću tri reke, Elbe, Alstera i Bilea. Nastao je u 9. veku, razvivši se iz malene tvrđave. Vremenom je postao ključni evropski lučki i trgovački centar. Jako važna za ovaj grad bila je mogućnost plovidbe tokovima ovih reka.

On je bio trgovačka veza između Severnog mora i unutrašnjosti Evrope. Upravo ovo je razlog nastanka velikog broja prelaza i mostova svih vrsta. Hamburg se nalazio na međi i bilo ga je neophodno "povezati" sa ostatkom sveta. Danas grad krase velelepne pasarele, od pešačkih i drumskih, do železničkih i pokretnih.

Među hamburškim mostovima posebno se ističe Kehlbrandbrike, izgrađen 1974. godine. On je jedan od najdužih mostova, dug skoro četiri kilometara.  

Hamburg takođe čuva mostove iz ranijih vekova. Najstariji su Zollenbrücke (1663) i Elerntorsbrike (1668), dok su mnogi, još stariji, uništeni u požaru 1842. godine.

