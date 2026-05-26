Kompanija Mladost realizovala akviziciju fabrike Neimar Zrenjanin

U godini u kojoj obeležava 115 godina postojanja, nakon dobijanja odobrenja Komisije za zaštitu konkurencije, Industrija građevinskog materijala Mladost uspešno je realizovala akviziciju fabrike Neimar Zrenjanin – kompanije sa dugom tradicijom i prepoznatljivim prisustvom na domaćem i inostranom tržištu.

Autor:  Nina Stojanović
26.05.2026.15:40
Preuzimanje fabrike i početak aktivnosti planirani su tokom meseca juna 2026. godine.

Ova akvizicija predstavlja važan strateški iskorak u daljem jačanju kapaciteta, modernizacije i dugoročnog razvoja kompanije Mladost. Vrednosti koje Neimar nosi kroz decenije poslovanja će ovim biti očuvane i integrisane u kompanijski sistem IGM Mladost.

“Verujemo da je ova akvizicija snažna potvrda da kompanija i nakon 115 godina nastavlja da raste ambiciozno, odgovorno i sa jasnom vizijom budućnosti”, saopštili su iz Industrije građevinskog materijala Mladost.

Saopštenje za javnost neimar zrenjanin

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.806,00 €
ETH ETH 1.799,63 €
LTC LTC 44,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 299,84 €
LINK LINK 8,13 €
BNB BNB 563,30 €
XMR XMR 330,02 €
Powered by CoinGecko API