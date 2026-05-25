Shodno tome, i uoči još jedne predstojeće turističke sezone, pozvao je turistički sektor da koriguje marže i mudro odredi cene kako bi se izbegao pad potražnje.

Koliko god ministar pozivao, cene letnjih odmora na Jadranu za četvoročlanu porodicu i dalje beleže značajan porast ove godine, pri čemu ukupni troškovi na kraju zavise od vrste smeštaja i perioda boravka.

Zavisi šta izaberete. U proseku, porodica sa dvoje dece mora da izdvoji oko 2.990 evra za sedmodnevni letnji odmor u hotelu sa tri do četiri zvezdice sa polupansionom tokom juna.

Ako izaberete sedmodnevni odmor u privatnom smeštaju tokom juna, platićete u proseku oko 2.040 evra. Jul je razumljivo znatno skuplji u hotelskom smeštaju, pa je cena letnjeg odmora za četvoročlanu porodicu oko 3.460 evra. U privatnom smeštaju, odnosno apartmanima, za jul bi trebalo da pripremite oko 2.590 evra.

Ako se odlučite da sedam dana u avgustu provedete u apartmanu, takođe će vam u proseku trebati oko 2.590 evra, dok je cena hotelskog smeštaja oko 3.720 evra.

Međutim, treba reći da se u delovima Dalmacije apartmani i dalje mogu naći po cenama ispod 900 evra za sedam dana. U avgustu se, na primer, u Zadru nude apartmani po ceni od oko 850 evra i više, sa visokom popunjenošću.

Kada se govori o Dalmaciji, treba reći da na cene letnjih odmora tamo značajno utiče sama lokacija. Poznato je da su Hvar i Dubrovnik postali sinonim za luksuz. U poslednje vreme, Split i okolna mesta su se pridružili ovom trendu, međutim, u zaleđu i dalje postoje opcije koje su nešto pristupačnije za prosečne porodice.

Gde provesti letnji odmor?

U Splitu i okolini, cene apartmana variraju od 80 do 5.000 po noćenju, u zavisnosti od ekskluzivnosti lokacije. Hotelski smeštaj za četvoročlanu porodicu u ovom delu Jadrana često prelazi 3.500 evra za sedam dana.

U mestima kao što je Seline kod Starigrada, kuće za odmor se nude za oko 120 evra po noćenju.

Na Makarskoj rivijeri cene smeštaja variraju od 60 evra do 2.000 evra po noćenju. Kampovanje i smeštaj u mobilnim kućicama su sve popularnije opcije među porodicama. Desetodnevni odmor u Dalmaciji može vas koštati oko 700 evra ako na vreme rezervišete smeštaj.

Ako želite da se opustite na pristupačnijim lokacijama, birajte odmarališta koja nisu u neposrednoj blizini većih gradova, poput onih u šibeničkom ili zadarskom zaleđu. Cene letnjeg odmora u Istri zavise i od toga da li više volite da se opustite u unutrašnjosti ili preferirate popularna mesta poput Poreča ili Rovinja.

Za sedam dana u luksuznim hotelima sa četiri do pet zvezdica u Rovinju i Poreču, biće vam potrebno između 2.500 i 3.800 evra više. Ako odaberete porodične hotele sa tri ili četiri zvezdice u oblasti Pule, Umaga i Rapca, potrošićete u proseku između 1.200 i 2.100 evra za sedam dana, piše Dnevno.hr

U Medulinu, Fažani i Puli, cene privatnog smeštaja u apartmanima variraju između 700 i 1.300 evra za sedam dana. U manjim gradovima poput Barbana, apartmani se nude već od 60 evra po noćenju.

