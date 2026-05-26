"Sa predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu Bank of China, o projektima koji su doprineli snažnom i ubrzanom razvoju Srbije u proteklim godinama, kao i o budućim velikim investicionim planovima Srbije u kojima bi mogli da učestvuju", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je sa predstavnicima China National Nuclear Corporation razgovarao o konkretnijim koracima u saradnji, kako kaže, imajući u vidu da je CNNC jedan od ključnih potencijalnih partnera naše zemlje u važnom i strateškom procesu razvoja nuklearne energije.

"Posebnu pažnju posvetili smo razmeni znanja i iskustava, savremenim tehnologijama i mogućnostima primene malih modularnih reaktora, koji predstavljaju budućnost bezbedne i održive energetike", naveo je Vučić.

Dodao je i da je imao priliku i da kompaniji ARIDGE predstavi mogućnosti Srbije da bude među prvima u Evropi, u kojoj će, kako ističe, napredna tehnologija u oblasti letećih automobila biti predstavljena i primenjena, naročito u kontekstu Ekspo 2027 u Beogradu, čime će, kako je naglasio, razvoj Srbije da se podigne na potpuno novi nivo.

"Nastavićemo razgovore sa kompanijama koje donose znanje, tehnologiju i razvoj, jer želimo da Srbija ide u korak sa najnaprednijima i da građanima pokažemo da ono što je do juče izgledalo kao daleka budućnost može da postane deo naše stvarnosti", poručio je Vučić.

On je danas obišao i fabriku Šaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a razgovarao je i sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Čen Bo.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.