EU sprema oštriji trgovinski odgovor - traže brže carine i zaštitu evropske industrije

Nekoliko najvećih evropskih ekonomija zatražilo je od Evropska unija hitno pooštravanje trgovinskih mera kako bi se evropska industrija zaštitila od, kako navode, „nepoštenih trgovačkih praksi“ i prevelikog uvoza iz Kina.

EU traži strože mere protiv Kine

Kako prenosi Financial Times, Francuska, Španija, Italija, Holandija i Litvanija sastavile su zajednički dokument u kojem upozoravaju da pojedine zemlje stvaraju sistemski višak industrijskih kapaciteta i uvode nove trgovinske prepreke.

Iako se Kina ne pominje direktno, evropski zvaničnici poslednjih meseci sve češće optužuju upravo Peking za višak izvoznog kapaciteta koji ugrožava evropsku proizvodnju.

Evropska industrija izgubila milion radnih mesta

Prema navodima iz dokumenta, evropska industrija izgubila je oko milion radnih mesta između 2019. i 2025. godine zbog promena na globalnom tržištu i rasta uvoza.

Potpisnice dokumenta traže ubrzavanje procedure za uvođenje viših carina i strožih zaštitnih mera, uz jaču kontrolu postojećih pravila.

Kako navode, trenutni sistem je spor i lako se zaobilazi prebacivanjem proizvodnje u treće zemlje ili osnivanjem firmi unutar EU.

Novi alat za zaštitu tržišta

Dokument predlaže češću primenu takozvanih „zaštitnih mera“, koje omogućavaju hitno reagovanje u slučaju naglog povećanja uvoza.

Evropska unija je ovaj mehanizam već koristila kada je uvela carine od 50 odsto na određeni uvoz čelika.

Pored toga, predlaže se i novi „alat za otpornost“, koji bi omogućio automatske kvote ili dodatne dažbine ukoliko evropsko tržište postane previše zavisno od jedne zemlje dobavljača.

Makron traži evropsku verziju američkog zakona

Predsednik Francuska Emanuel Makron već duže zagovara oštriji pristup Kini i predložio je evropsku verziju američkog „Člana 301 Zakona o trgovini“, koji omogućava uvođenje carina državama za koje se proceni da vode „nepoštenu trgovinsku praksu“.

Sa druge strane, Nemačka za sada nije podržala dokument, pošto i dalje vodi unutrašnju debatu o odnosima sa Pekingom zbog velikih ekonomskih interesa na kineskom tržištu.

Kina već preti kontramerama

Iz Kina su već stigla upozorenja da bi nove evropske trgovinske restrikcije mogle izazvati odgovor Pekinga i uvođenje kontramera protiv evropskih kompanija.

Trgovinski deficit Evropska unija sa Kinom tokom 2025. godine dostigao je rekordnih 360 milijardi evra.

