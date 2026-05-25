Vučić je na kraju drugog dana višednevne posete Kine tokom kojeg je sa predsednikom Sijem razgovarao na sastanku u širem formatu, ali i na tet-a-tet sastanku, kazao da je ponosan na Srbiju i lično srećan zbog rezultata sastanaka.

"Verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsednikom Sijem za uspešni nastavak saradnje, jer mi smo ovde pre svega došli zbog interesa građana Srbije i zbog toga da za njih nešto uradimo", rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

Navodeći da je stvoreno mnogo prilika za Srbiju, mnogo prilika za nove poslove za ljude u Srbiji i za veća primanja, Vučić je kazao da Srbija danas stremi i želi da ostvari rezultate još bolje i još veće nego što je bio slučaj pre 12 godina kada je postao predsednik vlade, a kada je Srbija bila visoko srednje zadužena zemlja, dok je danas nisko zadužena i kada je stopa nezaposlenosti bila 26 naspram današnjih osam odsto.

Vučić je naveo da veruje da su danas postignuti rezultati u infrastrukturi, u putevima, prugama, naučno-tehnološkim parkovima, data centrima i superkompjuterima.

"Mnogo toga smo uradili. Ono što je zanimljivo, delili smo treće i četvrto mesto u regionu Zapadnog Balkana po prosečnim platama, danas smo prvi. Pretekli smo nekoga ko je pre 12 godina bio 50 odsto sa platama ispred nas. Neke zemlje Evropske unije koje su imale za 130 odsto veće plate od nas, danas imaju 30 do 35 odsto veće plate. Polako smanjujemo tu razliku i izuzetnom brzinom im se približavamo. I ovo sve govorim zato što nam je partnerstvo sa Kinom donelo neverovatne stvari", kazao je Vučić, piše Tanjug.

Kako je dodao, kada je reč o Železari u Smederevu, četiri godine je "jurio" strateškog partnera.

"Četiri godine sam kao trgovački agent išao sa torbicom u ruci i jurio po svetu bilo koga ko će samo da nas reši tog troška od 12 miliona dolara mesečno. Uz to ništa nismo proizvodili, ništa nismo radili, samo krvarili taj novac, a došli smo do toga da danas proizvodimo, da ta železara doprinosi rastu Srbije, rastu BDP-a, a da istovremeno neko drugi obezbeđuje sav novac", kazao je Vučić.

Dodao je da je mnogo toga urađeno i naveo da zna da ljudi prirodno nikada nisu zadovoljni, uvek streme nečemu većem, kao i on te da je iz tog razloga insistirao posebno da se uradi više stvari za jug Srbije, za Pčinjski, Jablanički, Toplički, Nišavski okrug i naravno Pomoravlje. U Pomoravlju smo mnogo ljudi izgubili koji su otišli u inostranstvo, kazao je Vučić i dodao da je to razlog što sada želi da podigne i Ćupriju i Paraćin, i Jagodinu i Svilajnac i Despotovac, čitavo Pomoravlje.

"Verujem da ćemo to uspeti da uradimo. Razgovarali smo i prihvatio je predsednik Si ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i verujem da će to biti. Si je rekao da oni spremaju 50, 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne tri godine. Ne znam da li razumete kakva je to snaga i kakav je to značaj za zemlju. Pomenuo je i data centre, kao da je čitao našu pripremu", dodao je Vučić.

Komentarišući Orden prijateljstva Kine koji mu je danas uručio predsednik NR Kine Si Đinping, Vučić je rekao da je taj orden zaslužila Srbija zbog svog hrabrog i poštenog držanja u savremenom svetu.

"Posebno sam ponosan i zahvalan svima, celoj mojoj porodici, što su svašta prošli, svašta izdržali, a voleo bih da sa ponosom ovaj orden čuvaju i Danilo i Milica i Vukan i verujem da je na čast svima njima i na čast celom našem narodu", kazao je Vučić.

Vučić: "Nove kineske investicije najkasnije za mesec dana"

Vučić je rekao je da bi nove kineske investicije mogle da dođu u Srbiju već za mesec dana i da se razgovaralo o tome kako da se osnaži jug Srbije.

"Mi imamo kontinuitet dobrih i odličnih odnosa, ali postoje stvari koje su nove. Govorili smo o tome kako da osnažimo jug Srbije. Tražio sam angažman pojedinih kineskih kompanija za Pčinjski okrug, za Vranje i Leskovac. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Kad kažem uskoro, ne za pet meseci, već najkasnije za mesec dana", rekao je Vučić srpskim medijima u Pekingu na pitanje u kom smeru će ići dalja saradnja Srbije i Kine.

To, kako kaže, znači da je Srbija spremna da govori i o izgradnji modularnog reaktora.

"Ali i o tome kako i na koji način da podižemo nivo bezbednosti i odbrambene kapacitete jedne zemlje. Mi već dosta radimo sa njima i nastavićemo da radimo. Sa druge strane, počinjemo da razgovaramo i o visokim tehnologijama i njihovom transferu, o onome što čini savremeni svet - o robotici i veštačkoj inteligenciji", kazao je Vučić i dodao da je zatražio da se Srbija uključi u lanac snabdevanja čipovima.

Ističe da budući zajednički rad istraživačkih instituta predstavlja kvantni skok unapred kada je u pitanju međusobna saradnja.

"Naravno, dogovorili smo i češće konsultacije oko svih spoljnopolitičkih tema. Šta to znači? To znači da sam ja već večeras saznao mnoge stvari koje nemam gde drugo da čujem. Naravno da predsednik Si zna mnogo više od mene posle poseta predsednika Trampa, posle posete predsednika Putina i premijera Pakistana", kazao je predsednik Srbije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.