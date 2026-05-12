Prema rečima španskog novinara Melhora Ruiza za emisiju El Partidazo de KOPE, FIFA planira da klubovima isplaćuje više od 9.000 evra dnevno za svakog igrača koji igra na Svetskom prvenstvu.
Klubovi bi mogli da zarade pravo bogatstvo. To znači da bi klubovi sa velikim brojem reprezentativaca mogli da inkasiraju milione samo zahvaljujući učešću svojih igrača na Svetskom prvenstvu.
Ako reprezentativac ostane na turniru do samog kraja, njegov klub bi mogao da zaradi više od 300.000 evra od samo jednog igrača. A, kada se to pomnoži sa tim da klubovi pošalju desetak ili više igrača na Svetsko prvenstvo, jasno je koliko će ogromni iznosi biti.
FIFA želi da smiri nezadovoljstvo klubova
Posebno je zanimljivo da neće samo klubovi koji formalno poseduju ugovore igrača imati pravo na novac, već i oni u kojima igrači igraju na pozajmici.
Na ovaj način FIFA želi da nagradi sve koji učestvuju u razvoju reprezentativaca i istovremeno smanji nezadovoljstvo klubova sve većim opterećenjem igrača.
Poslednjih godina treneri i klubovi sve češće upozoravaju na prenatrpan raspored, rizik od povreda i činjenicu da najveći turniri traju duže od mesec dana.
Najveće Svetsko prvenstvo u istoriji Svetsko prvenstvo 2026. trajaće čak 38 dana - od 11. juna do 19. jula - i prvi put u istoriji okupiće 48 reprezentacija.
To takođe znači rekordan broj utakmica, igrača i reprezentativaca uključenih u turnir.
Očekuje se da će najveće profite ostvariti evropski giganti poput Real Madrida, Mančester Sitija, Barselone i Bajerna, koji tradicionalno imaju veliki broj reprezentativaca.
Međutim, značajan novac bi mogao da završi i u manjim klubovima širom sveta koji će imati bar jednog igrača na Svetskom prvenstvu.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)