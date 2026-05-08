Saradnja koja traje više od pola veka biće završena nakon Mundijala 2030. godine.

Panini će i dalje proizvoditi zvanične sličice za predstojeće Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje će biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku, kao i za Mundijal 2030. godine. Nakon toga FIFA prelazi novom partneru, kompaniji Fanatics, odnosno brendu Topps koji posluje u okviru Fanatics grupacije.

Kraj saradnje duge 60 godina

Partnerstvo FIFA i Paninija počelo je još pred Svetsko prvenstvo 1970. godine u Meksiku, kada je objavljen prvi zvanični album sa sličicama fudbalera.

Do 2030. godine saradnja će trajati punih 60 godina, čime će biti završena jedna od najprepoznatljivijih sportskih i kolekcionarskih priča u svetu fudbala.

Albumi sa sličicama decenijama su među najpopularnijim kolekcionarskim proizvodima među navijačima širom sveta. Koliku vrednost imaju pokazuje i podatak da je kompletiran album sa Svetskog prvenstva iz 1970. godine prodat 2017. za više od 10.000 funti.

FIFA veruje u inovacije Fanaticsa

Predsednik FIFA Đani Infantino izjavio je da Fanatics donosi novu energiju i inovacije u svet sportskog kolekcionarstva.

"U celom sportskom svetu vidimo da Fanatics pokreće ogromne inovacije u kolekcionarstvu, koje navijačima pružaju nove i smislenije načine povezivanja sa omiljenim timovima i igračima", rekao je Infantino, piše Blic biznis.

Panini je još u decembru 2023. godine potpisao ugovor sa FIFA kojim je ostao ekskluzivni partner za zvanične sličice, kolekcionarske kartice, igre sa karticama i digitalne kolekcionarske proizvode za Svetsko prvenstvo 2026, Mundijal 2030, Svetsko prvenstvo za žene 2027. godine, kao i druga FIFA takmičenja i događaje.

Fanatics sve jači u sportskom biznisu

Kompanija Fanatics poslednjih godina agresivno širi poslovanje u svetu sportskog kolekcionarstva i merchandisinga, dok je Topps jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača sportskih kartica i kolekcionarskih proizvoda.

Odluka FIFA predstavlja veliki zaokret na tržištu sportskih kolekcionarskih proizvoda i kraj saradnje koja je obeležila generacije ljubitelja fudbala širom sveta.

