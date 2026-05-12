Kevin Pringl (64), penzioner iz Milton Kinsa, uradio je ono o čemu mnogi vlasnici privatnih imanja sanjaju kada arogantni vozači izazovu haos svojim automobilima.

Bivši zatvorski čuvar je napravio ogradu koja na prvi pogled izgleda bezopasno, ali ispod krije veliku tajnu. Pametna ograda ima skrivene šiljke koji se aktiviraju kada automobil pređe preko letvica, i funkcioniše na isti način kao traka koju policija koristi za prisilno zaustavljanje automobila.

"Godinama nas sistematski uznemiravaju arogantni vozači koji koriste privatne travnjake da se okreću u našem tihom, slepom putu i ​​ostavljaju blatnjave tragove i rupe. Pošto vlasti ne preduzimaju ništa, patentirao sam ovaj efikasan proizvod koji svako može da koristi. Dosta mi je vandala koji namerno ili slučajno oštećuju travnjake, upozorio sam ih hiljadu puta. Uništavanje bašte je krivično delo, tako da ako uradite nešto takvo i pritom oštetite svoj automobil, to je vaša odgovornost", rekao je Pringl.

Kevin je tri godine proveo proučavajući različita rešenja jer je želeo da se uveri da njegova ograda neće nauditi drugim ljudima, na primer deci na biciklima.

Kada je tražio rešenja za ovaj problem, opcija je bila postavljanje fizičkih barijera poput velikog kamenja, ali bi to pokvarilo izgled i otežalo održavanje travnjaka.

"Plastična ograda krije šiljke koji se mogu aktivirati samo jakim pritiskom na vrh da bi se slomila plastika. Međutim, šiljci i ograda se mogu ukloniti sa zemlje kako bi ljudi mogli da kose travu", zaključio je Pringl za Dejlimejl.

Portparol Milton Kinsa je komentarisao slučaj i rekao da se, prema zakonu, predmeti ne mogu postavljati na javni put bez dozvole.

"Predmeti se mogu postavljati na put samo ako su dobijene odgovarajuće dozvole i preduzete odgovarajuće mere bezbednosti radi zaštite svih učesnika u saobraćaju", kazao je on.

Najava portparola naišla je i na pomešane reakcije građana.

"Naše travnjake nemilosrdno gaze svi, najčešće vozači dostave koji više vole da prave polukružna okretanja preko uređenih travnjaka umesto da voze unazad", navodi se u komentarima, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Drugi građanin savetuje da ukoliko neko želi da zaštiti svoju imovinu, dovoljno je da postavi stubove ili veliko kamenje, dodajući da skriveni šiljci svkako nisu nikakvo rešenje.

