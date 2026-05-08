Time je nadmašio prognoze analitičara sa londonskog Sitija koji su očekivali 6,4 milijarde i izazvao bes ekoloških organizacija koje smatraju da je u pitanju ratno profiterstvo i traže da Šel plati dodatni porez.

Profiti su porasli i u poređenju s istim periodom prethodne godine, kada je Šel zaradio skoro 5,6 milijardi dolara, što znači rast od 24 odsto na godišnjem nivou. Glavni uzrok ovog dramatičnog rasta je rat na Bliskom istoku, koji je izazvao snažne poremećaje u globalnim energetskim tokovima, piše Gardijan, prenosi Tanjug.

Cena nafte je zbog blokade Ormuskog moreuza skočila sa oko 61 dolara po barelu u januaru na vrhunac od 119 dolara krajem marta, što je direktno koristilo Šelovim trgovcima naftom i gasnim operaterima.

Izvršni direktor kompanije Vael Savan pohvalio je rezultate, navodeći da su ostvareni zahvaljujući "nemilosrdnoj fokusiranosti na operativne performanse u kvartalu obeleženom neviđenim poremećajima na globalnom energetskom tržištu".

Uprkos rekordnim finansijskim rezultatima, Šelova proizvodnja nafte i gasa pala je za četiri odsto u odnosu na prethodni kvartal zbog posledica sukoba na Bliskom istoku. Posebno je pogođeno postrojenje Perl u Kataru, gde je martovski napad oštetio jedan od dva proizvodna pogona, a popravka se očekuje tek za godinu dana.

Izuzetna kvartalna zarada Šela je ponovo pokrenula diskusije o uvođenju vanrednog poreza na ekstraprofit naftnih kompanija. Izvršna direktorka klimatske organizacije 350.org En Dželema izjavila je da dok milioni ljudi širom sveta jedva preživljavaju zbog vrtoglavih cena energije, Šel ubira milijarde ekstraprofita.

Ona je pozvala vlade da odmah uvedu porez na te ekstradobiti i sredstva usmere ka zaštiti najugroženijih domaćinstava i razvoju obnovljivih izvora energije.

