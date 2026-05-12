Goodyear povlači više modela guma

Kompanija Goodyear povlači više modela visokobrzinskih guma iz serije Goodyear Eagle F1 Supersport.

Prema navodima proizvođača, pri velikim brzinama može doći do deformacije ili odvajanja delova gazećeg sloja, što predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za vozače, piše Fenix-magazin.

Koje Goodyear gume su pogođene

Povlačenje obuhvata više dimenzija i serija proizvedenih tokom 2024. i 2025. godine.

Pogođeni modeli su:

295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport

(TIN: 1L1K8 JB1R 1224)

(TIN: 1L1K8 JB1R 1224) 315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport

(TIN: 1L1HA JC1R 1224)

(TIN: 1L1HA JC1R 1224) 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 Supersport

(DOT: 1DM5V JACR 2224, 3625 i 3725)

(DOT: 1DM5V JACR 2224, 3625 i 3725) 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 Supersport XL

(DOT: 1DMKX JD1R 2324, 3525, 3625 i 3725)

Vozačima se savetuje da provere oznake na bočnoj strani guma i kontaktiraju distributera ili servis.

Da li novi par guma treba staviti na prednje ili zadnje točkove, više o tome pročitajte OVDE.

Kompanija je saopštila da će sve pogođene gume biti zamenjene bez naknade.

Michelin upozorava na gubitak pritiska u gumama

Povlačenje je pokrenuo i Michelin za model Michelin Primacy 5 Energy u dimenziji 205/60R16 92H.

Prema navodima proizvođača, pojedine gume mogu postepeno gubiti pritisak vazduha.

Pogođeno je ukupno 253 gume proizvedene u:

3. kalendarskoj nedelji 2026.

kalendarskoj nedelji 2026.

Problematične serije mogu se prepoznati po DOT oznakama:

0326

0426

Kupci dobijaju besplatne zamenske gume

Michelin je saopštio da su distributeri već obavešteni i da će kupci dobiti zamenske gume bez dodatnih troškova.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.