U godišnjem izveštaju objavljenom 7. maja u Dubaiju, kompanija navodi da je uprkos izazovima i poremećajima u poslednjem mesecu fiskalne godine ostvarila najbolje rezultate u svojoj istoriji.

Ukupni prihodi Emirates Group porasli su za tri odsto i dostigli rekordnih 150,5 milijardi dirhama, dok je novčana rezerva Grupe povećana na 59,6 milijardi dirhama. EBITDA je iznosila 41,1 milijardu dirhama, što dodatno potvrđuje snažnu operativnu profitabilnost kompanije, piše Avio Portal, prenosi B92.

Sama avio-kompanija Emirates zadržala je titulu najprofitabilnije avio-kompanije na svetu. Profit pre oporezivanja dostigao je 22,8 milijardi dirhama, uz profitnu maržu od impresivnih 17,4 odsto. Prihodi kompanije porasli su na 130,9 milijardi dirhama, dok je gotovinska rezerva dostigla rekordnih 54,9 milijardi dirhama.

Predsednik i izvršni direktor Emirates Group, Ahmed bin Said Al Maktoum, istakao je da rezultati potvrđuju otpornost poslovnog modela kompanije, zasnovanog na bezbednosti, kvalitetu usluge, inovacijama i ulaganjima u ljude i tehnologiju.

"Prvih jedanaest meseci finansijske godine bilo je izuzetno snažno za celu Grupu. Potražnja za našim proizvodima i uslugama bila je velika, a ulaganja u flotu, tehnologiju i brend donosila su odlične rezultate. Međutim, krajem februara vojna dešavanja ozbiljno su poremetila komercijalni vazdušni saobraćaj u regionu Zaliva", rekao je Al Maktoum.

On je dodao da su brzo reagovali kako bi zaštitili zaposlene, putnike i poslovanje, te postepeno obnovili operacije na aerodromu Dubai International Airport (DXB). Iako je putnički kapacitet i dalje nešto niži nego pre poremećaja, teretni saobraćaj značajno je povećan kako bi se obezbedio transport ključne robe.

Širenje mreže i modernizacija

Tokom godine Emirates je nastavio širenje mreže i modernizaciju flote. Uvedene su četiri nove destinacije – Da Nang, Hangdžou, Sijem Rip i Šenžen – dok je broj gradova u mreži porastao na 152 u 80 država. Kompanija je dodatno razvila partnerstva sa drugim prevoznicima i sada sarađuje sa 32 codeshare i 117 interline partnera, omogućavajući putnicima pristup do više od 1.700 destinacija širom sveta.

Flota je tokom godine ojačana sa 15 novih Airbus A350 aviona, a do kraja marta Emirates je imao ukupno 19 A350 letelica koje saobraćaju ka 21 destinaciji. Ukupan broj aviona u floti dostigao je 277, uz prosečnu starost od 10,8 godina.

Nove milijarderske porudžbine aviona

Na Dubai Airshow 2025 kompanija je objavila nove narudžbine vredne 41,4 milijarde dolara za dodatnih 65 Boeing 777-9 i osam Airbus A350-900 aviona. Ukupna knjiga narudžbina sada obuhvata 367 aviona, čije će isporuke trajati sve do 2038. godine.

Emirates je u finansijskoj godini 2025/26 prevezao 53,2 miliona putnika, uz faktor popunjenosti kabine od 78,4 odsto. Profit nakon oporezivanja dostigao je rekordnih 19,7 milijardi dirhama, što predstavlja najbolji rezultat u istoriji kompanije i jedan od najboljih rezultata globalne avio-industrije u posmatranom periodu.

Rekordan broj putnika i ulaganja u iskustvo letenja

Veliki fokus tokom godine bio je i na unapređenju korisničkog iskustva. Emirates je započeo ugradnju Starlink sistema za brzi internet u avionima, a do kraja marta 21 avion već je bio opremljen ovom tehnologijom. Nastavljen je i veliki program modernizacije kabina vredan pet milijardi dolara, u okviru kojeg je do sada obnovljen 91 avion.

Teretna divizija Emirates SkyCargo takođe je ostvarila snažan rezultat, prevezavši 2,4 miliona tona robe, što je rast od tri odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi SkyCargo segmenta iznosili su 16,2 milijarde dirhama i činili su 12 odsto ukupnih prihoda Emiratesa.

Kompanija Dnata ostvarila je profit pre oporezivanja od 1,6 milijardi dirhama i rekordne prihode od 23,6 milijardi dirhama. Rast je zabeležen u svim segmentima poslovanja, posebno u aerodromskim operacijama i keteringu. Dnata je tokom godine opslužila gotovo 889 hiljada aviona i obradila 3,2 miliona tona tereta širom sveta.

Više od 130 hiljada zaposlenih i ambiciozni planovi za budućnost

Emirates Group je tokom 2025/26 investirao ukupno 17,9 milijardi dirhama u nove avione, infrastrukturu, opremu i tehnologiju, dok je broj zaposlenih povećan za osam odsto i sada premašuje 130 hiljada.

Govoreći o očekivanjima za narednu godinu, šeik Ahmed je istakao da Grupa ulazi u 2026/27 sa snažnim finansijskim rezervama i jasnom strategijom nastavka rasta.

"Naši temelji su snažni. Poslovni model Emirates Group ostaje nepromenjen. Pozicija Dubaija kao globalnog centra trgovine i putovanja ostaje ista. Naša ambicija da budemo najbolji na svetu i da služimo svetu ostaje jednako snažna", poručio je Al Maktoum.

