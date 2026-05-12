Najduži voz na svetu, poznat i kao Pustinjski voz, dugačak je nešto više od dva kilometra i vijuga kroz Saharu oko 700 kilometara, prosečnom brzinom od oko 30 km/h.

Putovanje traje oko 20 sati. Sa više od 200 vagona, to je ne samo najduži, već i najteži voz na svetu.

Svakog dana, Voz du Pustinje prevozi gvozdenu rudu iz rudarskog grada Zuerata, na severozapadu Mauritanije, do priobalnog grada Nuadibua, odakle se ruda izvozi u brojne zemlje, posebno u Evropu i Aziju. Železnica kojom saobraća izgrađena je tokom kolonijalne ere, 1963. godine, a puštena je u saobraćaj 1963. godine.

Danas njime upravlja Nacionalno industrijsko društvo i minijer (SNIM), najveća i najvažnija kompanija u Mauritaniji.

Voz je impresivan za gledanje, ali još neverovatniji za putovanje. Sastoji se od tri do četiri lokomotive, putničkog vagona i između 200 i 210 teretnih vagona. Na zapadnoj ruti do Nuadibua, svaki vagon može da preveze do 84 tone gvozdene rude. Putovanje pustinjskim vozom je pravo iskustvo.

Malo je mesta na svetu gde je putnicima, posebno strancima, dozvoljeno da se ukrcaju u teretni voz i putuju sedeći na teretnom vagonu.

Mauritanci često biraju da izbegnu gužve u putničkim vozovima i putuju "drugom klasom" u teretnim vagonima, besplatno.

Kada voz polazi?

To je bučno, prljavo i ponekad opasno putovanje, jer dnevne temperature mogu preći 40 °C.

Pored toga, to je nemilosrdni napad na telo i sva čula: tutnjava i škripa, stalne vibracije koje prolaze kroz telo, prašina koja se lepi za kosu na vrelom vetru i pustinjsko sunce koje zatvara kapke stvaraju posebnu i ne nužno prijatnu atmosferu.

Red vožnje vozova je prilično nepredvidiv i može se promeniti u bilo kom trenutku.

Oni koji su zainteresovani za polaske vozova često pitaju lokalno stanovništvo u Nuadibuu, ali tačno vreme se nikada ne zna sa sigurnošću, piše Punkufer.

Obično polazi rano popodne, ali uvek treba biti spreman na čekanje. Takođe treba pažljivo birati vagon. Pošto voz može biti dugačak više od dva kilometra, a stanice su male, putnici se lako mogu naći miljama daleko od svog odredišta.

