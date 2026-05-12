Tramp bi trebalo da otputuje u utorak u Peking na niz sastanaka koji će trajati do petka, a očekuje se da će teme razgovora uključivati unapređenje komunikacije u oblasti veštačke inteligencije i upravljanje trgovinskim odnosima. Na spisku objavljenom u ponedeljak nalaze se brojni direktori kompanija koje imaju direktno poslovanje sa Kinom. Keli Ortberg iz kompanije Boeing očekuje se među učesnicima putovanja, pošto se ove nedelje naširoko očekuje najava dodatnih kineskih kupovina Boingovih aviona i motora.

Takođe, poljoprivrednog giganta Cargill predstavljaće izvršni direktor Brajan Sajks, dok će kineske kupovine poljoprivrednih proizvoda takođe biti jedna od tema razgovora, piše Jahu fajnens.

Ništa bez Maska

Prisustvo Ilona Maska iz kompanije Tesla sigurno će privući veliku pažnju nakon njegovog veoma eksponiranog sukoba sa Trampom prošle godine — iako se najbogatiji čovek na svetu poslednjih meseci više puta pojavljivao uz Trampa. Upadljivo odsutan među učesnicima je Jensen Huang iz kompanije Nvidia, za kog se ne očekuje da prisustvuje, iako Kina nastoji da dobije pristup najnaprednijim „Blackwell” čipovima ovog proizvođača.

Prema rečima Henrijete Levin, višeg saradnika u organizaciji Center for Strategic and International Studies i bivše direktorke za Kinu u Savetu za nacionalnu bezbednost administracije Džoa Bajdena, Huangovo odsustvo možda proizlazi iz zabrinutosti tvrdolinijaških lidera za nacionalnu bezbednost u Beloj kući zbog njegove spremnosti da podstakne Trampa na otvaranje kineskog tržišta.

Očekivani spisak učesnika ove nedelje, iako značajan, ipak je manji u poređenju sa grupama koje su pratile Trampa na nekim ranijim putovanjima.

Pre godinu dana Tramp je putovao na Bliski istok, gde se tokom poseta Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima susreo sa oko 60 izvršnih direktora, pri čemu je fokus bio na sklapanju poslova.

Pitanje nacionalne bezbednosti

Broj učesnika je takođe smanjen u odnosu na Trampovu poslednju posetu Pekingu 2017. godine tokom njegovog prvog mandata, kada je američkog lidera pratilo 29 poslovnih lidera. Levin je za Jahu fajnens rekla da bi smanjeni broj učesnika mogao biti posledica raskola unutar Bele kuće između Trampovog ličnog instinkta za „neograničeno, entuzijastično” sklapanje poslova sa Kinom i zvaničnika administracije koji imaju tvrđi stav po pitanju nacionalne bezbednosti i ne žele dodatno povezivanje američkih poslovnih interesa sa Pekingom.

Ovoga puta Bela kuća pokušava da umanji očekivanja o velikim novim poslovima i investicijama. Jedan visoki američki zvaničnik izjavio je novinarima u nedelju da „ne postoji predlog za neku ogromnu investiciju” iz Kine u SAD i dodao da to „nije bilo na pregovaračkom stolu”.

Prema zvaničniku Bele kuće, kompletnu delegaciju čine:

Tim Kuk iz Epla (Apple)

Leri Fink iz Blekroka (BlackRock)

Stiven Švarcman iz Blekstouna (Blackstone)

Keli Ortberg iz Boinga (Boeing)

Brajan Sajks iz Kargila (Cargill)

Džejn Frejzer iz Sitigrupa (Citigroup)

Džim Anderson iz Koherenta (Coherent)

Leri Kulp iz Dži Erospejs (GE Aerospace)

Dejvid Solomon iz Goldman Saksa (Goldman Sachs)

Džejkob Tajsen iz Ilumina (Illumina)

Majkl Mibah iz Masterkarda (Mastercard)

Dina Pauel Mekormik iz Mete (Meta)

Sandžaj Mehrotra iz Mikron Tehnolodžija (Micron Technology)

Kristijano Amon iz Kvalkoma (Qualcomm)

Ilon Mask iz Tesle

Rajan MekInerni iz Vize (Visa)

Izvršni direktor kompanije Ciska Čak Robins takođe je bio pozvan, prema navodima Bele kuće, ali je kompanija saopštila da neće moći da prisustvuje zbog rasporeda objavljivanja poslovnih rezultata.

