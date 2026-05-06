Karte su odavno rasprodate na otvorenom, ali se mogu kupiti na FIFA-inom veb-sajtu po mnogo višim cenama.

Karte za finale mogle su se naći po ceni od dva miliona dolara, što se odmah proširilo društvenim mrežama.

Predsednik FIFA Đani Infantino branio je ovaj način prodaje, navodeći uslove u SAD, piše tportal.

"U Americi je preprodaja karata dozvoljena. U ovoj zemlji je industrija zabave najjača na svetu i moramo da igramo po njenim pravilima. Činjenica da neko naduva cene karata i traži lude iznose ne znači da će karte zaista biti prodate po toj ceni. Gledajte, ako neko plati dva miliona dolara za kartu za finale, ja ću mu lično doneti hot-dog i koka-kolu", rekao je Infantino.

