Jedan od najlepših primera stiže nam iz kuće Krstomira Stevanović koji ima 25 godina, a već troje dece i uspešno se bavi poljoprivredom.

"Bavimo se svinjogojstvom, imamo preko 20 svinja i zadovoljni smo. Posla ima dosta, nije lako ali je činjenica da ko želi da živi od svog poštenog rada na selu, to može i da ostvari. Supruga i ja smo se mladi venčali, ona je iz jednog susednog sela. Živimo i radimo za našu decu, borimo se i nikad se nisam pokajao što nisam otišao u grad, već sam ostao na svojoj očevini i dedovini", rekao je za RINU Stevanović.

Ipak, dodaje, da baš zbog dece koje u Vitanovcu i okolnim selima ima dosta, preko je potrebno da se za njih urede sadržaji poput fiskulturne sale u okviru osnovne škole.

"Baš ima puno dece koja ovde zdravo i srećno odrastaju, ali njima je potreban neki sadržaj kad je u pitanju sport, da imaju gde da treniraju, da se druže. Nadam se da će država prepoznati našu potrebu i pomoći nam", ističe ovaj vredni mladi domaćin.

Krstomira i njegovu porodicu danas je posetio i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je oduševljen da je sa tako malo godina i oformio porodicu i bavi se teškim poslom.

"Ovakvi mladi ljudi su primer i uzor onima koji su tog uzrasta. Kako treba da se radi, poštuje, formira porodica i kako radom i zalaganjem može da se stvori i živi na jedan dobar i lep način. Srećna kuća sa već troje mališana. Oni ne nameravaju da se zaustave, žele još da šire svoju porodicu. Razgovarali smo sa njim i sa njegovim komšijama o tome šta je problem u Vitanovcu. U Vitanovcu smo prepoznali kao jednu stvar oko koje su meštani se složili, a to je ta fiskulturna sala koja bi trebalo da se izgradi u Vitanovcu i koja bi pomogla da ne samo Vitanovac, već i sela koja tu gravitiraju, budu mesto okupljanja i da deca, kojih ima, Bogu hvala, puno, imaju mesto gde bi mogli da rade svoje fizičko vaspitanje i da tu provode slobodno vreme, da imaju razne vrste aktivnosti, i sportskih, i kulturnih, i svakih drugih", rekao je Glišić.

On je istakao da su odmah pristupili rešavanju tog problema.

"Dali smo odmah obaveštenje našim inženjerima u Ministarstvu da koliko sutra ili prekosutra dođu na lice mesta, da pogledaju taj objekat i da vidimo šta možemo da uradimo i kako možemo da pomognemo ljudima da se taj posao u što skorije vreme završi, da se taj problem reši", rekao je ministar.

Nakon Vitanovca Glišić je obišao i selo Čukojevac gde je takođe razgovarao sa meštanima o problemima sa kojima se susreću.

"Vodosnabdevanje ovde jeste nešto što je najizraženija muka za ljude koji ovde žive. Ovde ima dosta ljudi koji se bave stočarstvom i koji imaju dosta stoke, a problem jeste voda. Negde oko 140 miliona dinara jesu sredstva koja su neophodna da bi se završilo sve ono što jeste projekat vodosnabdevanja ovog dela Kraljeva i nadam se da ćemo u najskorije vreme, u narednih nedelju ili dve dana, da dođemo do rešenja kako taj posao da uradimo i da rešimo taj veliki problem ljudima koji ovde žive", kaže Glišić.

