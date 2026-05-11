Postoje putevi koji vas jednostavno vode od tačke A do tačke B. A onda postoje i oni koji vas teraju da usporite, zaustavite se nasred puta i zapitate se kako je ovako nešto uopšte moguće.

Upravo to je Tianmen planinski put, jedan od najneobičnijih i najdramatičnijih puteva na svetu, koji se vijuga kroz strme planine Kine, čineći ga gotovo nestvarnim sa svojim neverovatnim krivinama.

Ovaj spektakularni put nalazi se u provinciji Hunan u Kini, u okviru Nacionalnog parka planine Tianmen, mesta koje godinama fascinira putnike, avanturiste i fotografe iz celog sveta.

Mnogi ga nazivaju "putem do neba", a jedan pogled na samo jednu fotografiju je dovoljan da bude jasno zašto. Put se penje uz planinu poput džinovske zmije, prolazi kroz oblake i nestaje među liticama koje kao da dodiruju nebo.

Najveću pažnju privlači činjenica da put ima čak 99 krivina koje svakoga ko ih vidi ostavljaju bez daha iz vazduha. Ovaj broj nije slučajno izabran, niti je samo tehničko rešenje zbog zahtevnog terena. Naime, u kineskoj kulturi broj devet vekovima ima posebno značenje i povezuje se sa nebom, večnošću, moći i duhovnim uzdizanjem.

Isto tako, broj devet se smatrao carskim brojem, simbolom beskonačnosti i harmonije između čoveka i prirode, zbog čega se često pojavljivao u kineskoj arhitekturi, mitologiji i tradicionalnoj umetnosti.

Zato 99 krivina na ovom spektakularnom putu predstavljaju neku vrstu simboličnog puta ka nebesima, odnosno do čuvenih "Nebeskih vrata", piše Putni kofer.

Put je dugačak oko 11 kilometara, ali ono što ga čini tako posebnim nije sama njegova dužina, već njegov dramatičan uspon. U nekim delovima se penje pod gotovo neverovatnim uglovima, dok se ispod automobila otvaraju zadivljujuće provalije.

Iz vazduha, izgleda gotovo nestvarno, kao savršeno nacrtana linija koja seče planinu. Ono što je posebno fascinantno jeste to što su neki delovi puta toliko strmi i uski da vozači moraju biti izuzetno oprezni. Tokom maglovitih dana, prizori postaju još spektakularniji.

Krivudav put tada bukvalno nestaje u oblacima, zbog čega se mnogi posetioci osećaju kao da voze u drugi svet.

Na vrhu planine nalazi se još jedno prirodno čudo koje svake godine privlači milione turista. Naime, to je ogromna prirodna pećina poznata kao "Kapija raja", impresivan otvor u steni visok više od 130 metara. Upravo do ove prirodne atrakcije vodi legendarni put sa 99 krivina. Pogled na ogromni kameni luk među oblacima jedan je od onih prizora koji ostaje urezan u sećanje za ceo život.

Do samog vrha može se stići i jednom od najdužih žičara na svetu. Vožnja traje skoro pola sata i pruža pogled na guste šume, strme litice i beskrajne planinske vrhove.

Mnogi posetioci priznaju da je trenutak kada kabina počne da se uzdiže iznad planinskih serpentina jedan od najuzbudljivijih delova celog putovanja. Zanimljivo je i da je put često zatvoren tokom loših vremenskih uslova radi bezbednosti vozača i posetilaca. Gusta magla, kiša i klizave serpentine mogu vožnju pretvoriti u veoma zahtevan poduhvat.

Uprkos tome, interesovanje turista raste iz godine u godinu.

