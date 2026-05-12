Nafta marke Brent trgovala se po 107,83 dolara po barelu na londonskom tržištu popodne, za 3,62 dolara, ili skoro 3,5 procenta više nego na kraju trgovanja u petak.

Barel marke WTI na američkom tržištu prodavao se po ceni od 101,66 dolara, što je više za 3,59 dolara ili za skoro 3,7 procenta.

Referentne cene na oba tržišta u ponedeljak zatvorile su trgovinu u plusu od skoro tri procenta.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u ponedeljak da je prekid vatre na "životnoj podršci", navodeći neslaganja oko zahteva kao što su prekid neprijateljstava na svim frontovima, prekid američke pomorske blokade, nastavak prodaje iranske nafte i isplata ratne odštete.

Iran je takođe naglasio svoj suverenitet nad Ormuskim moreuzom, ključnim plovnim putem kroz koji prolazi oko petine svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Teheran je odbacio američki predlog za okončanje zastoja.

"Nakon što su obe strane odbile predloge druge strane za pregovore, tenzije između Irana i SAD ponovo eskaliraju", rekao je analitičar Komercbanke Karsten Frič.

Prekidi povezani sa uglavnom zatvorenim moreuzom podstakli su proizvođače da smanje izvoz, a istraživanje Rojtersa u ponedeljak pokazalo je da je proizvodnja nafte OPEK-a pala na najniži nivo u više od dve decenije u aprilu.

"Pravi veliki proboj u sporazumu o okončanju rata mogao bi da izazove oštru korekciju u rasponu od osam do 12 dolara, dok bi svaka eskalacija ili obnovljene pretnje blokadom brzo vratile cenu nafte Brent ka najmanje 115 dolara", rekao je analitičar KCM Trejda Tim Voterer.

Generalni direktor kompanije Saudi Aramko, Amin Naser, upozorio je u ponedeljak da bi poremećaji u izvozu nafte kroz moreuz mogli da odlože povratak stabilnosti na tržišta do 2027. godine, što bi koštalo oko 100 miliona barela nafte nedeljno.

Učesnici na tržištu sada pažljivo prate sastanak predsednika Trampa sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u četvrtak i petak, nakon što je Vašington u ponedeljak uveo sankcije trima pojedincima i devet kompanijama zbog olakšavanja isporuka iranske nafte Kini.

Očekuje se da će Tramp, između ostalog, razgovarati sa svojim kineskim kolegom o Iranu, prema rečima američkih zvaničnika.

Tarife uvedene tokom trgovinskog rata između SAD i Kine zaustavile su većinu kineskog uvoza američke nafte i tečnog prirodnog gasa (TNG), koji su 2024. godine, godinu dana pre nego što Tramp započne svoj drugi mandat, vredeli 8,4 milijarde dolara, napominje Rojters, piše tportal.

Odvojeni proračuni Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) pokazuju da je barel korpe nafte njenih članica bio 3,19 dolara skuplji u ponedeljak nego prošlog petka, na 110,85 dolara.

