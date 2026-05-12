Rubin, uslikan u predsedničkoj kancelariji u Nejpjidou, teži oko 2,2 kilograma i iskopan je u blizini grada Mogok koji se smatra centrom rudarstva dragog kamenja u Mjanmaru, prenosi Skaj Njuz.

"Neobrađeni rubin je otkriven u aprilu nakon Novogodišnjeg festivala", navodi se u izveštaju organizacije Global New Light of Myanmar.

Dragi kamen se smatra drugim najvećim po težini ikada pronađenim u zemlji, prenosi Tanjug.

Iako je upola lakši od kamena pronađenog 1996. godine od 21.450 karata, najnovije otkriće se smatra vrednijim zbog superiorne boje i kvaliteta. On je opisan kao "visokokvalitetni kamen ljubičasto-crvene nijanse sa žutim podtonovima, umerenom transparentnošću i jako reflektujućom površinom".

Mjanmar proizvodi čak 90 odsto rubina na svetskom tržištu koji uglavnom potiču iz područja Mogok i Mong Hsu i smatra se glavnim državnim izvorom prihoda.

U regionu gornjeg Mandalaja, gde je kamen pronađen, nedavno su se vodile intenzivne borbe u građanskom ratu velikih razmera.

Aktivisti i organizacije za ljudska prava, uključujući i britansku istraživačku grupu Global Witness, pozvali su juvelire da prestanu da kupuju dragulje iz Mjanmara za koji kažu da je služio kao "vitalni izvor prihoda za njegove vojne vlade" tokom nekoliko decenija.

Predsednik Min Aung Hlaing, vođa vojnog udara iz 2021. godine, ponovo je izabran za predsednika u aprilu nakon parlamentarnih izbora koje su mnogi ocenili kao sporne i organizovane od strane vojske, prenose mediji.

