Sredinom 2026. godine veštačka inteligencija više nije tehnološki novitet, već osnovno tkivo naše svakodnevice. Četbotovi su ne samo svuda, već su često toliko dobro maskirani da mnogi i ne shvataju da razgovaraju algoritmom.

Ipak, uprkos ovoj potpunoj integraciji, pionir industrije - ChatGPT - našao se u centru do sada nezabeleženog bojkota potrošača. Preko 2,5 miliona ljudi već je obrisalo aplikaciju, a razlozi se kreću od etičkih briga do straha od intelektualne degradacije društva.

Glavna varnica koja je zapalila masovno nezadovoljstvo bila je objava ugovora između kompanije OpenAI i američke vlade. Pentagon i Ministarstvo odbrane (DoD) aktivno traže načine da integrišu velike jezičke modele u poverljive vojne mreže zemlje.

Prema zvaničnom saopštenju američkog Ministarstva odbrane, cilj je da AI "poboljša situacionu svest i podrži donošenje odluka ratnika u složenim operativnim okruženjima". Jednostavnije rečeno, inteligencija koja vam je nekada pomagala da napišete imejl, sada je postala deo vojnog aparata.

Ova promena izazvala je talas nepoverenja. Korisnike brine da li se njihovi lični podaci i privatni razgovori koriste kao gorivo za vojne strategije, a rezultat je bio munjevit - samo tokom marta 2026. godine, broj instalacija ChatGPT-a je dramatično opao, dok je konkurentski Claude postao najtraženija aplikacija.

Podeljeni tabori

U ovaj veliki poduhvat Pentagona, pored OpenAI-ja, uključeni su i giganti poput kompanija SpaceX, Google, NVIDIA i Amazon. Njihov zadatak je automatizacija logistike, analiza obaveštajnih podataka u realnom vremenu i strateško planiranje.

S druge strane, kompanija Anthropic kategorički je odbila da učestvuje u ovakvim poslovima. Njihova zabrinutost se odnosi na upotrebu AI platformi za nadzor građana i u sistemima autonomnog oružja. Upravo je ovaj čvrst stav doneo njihovom Claude modelu status "sigurnog utočišta".

Samo dan nakon što je OpenAI ozvaničio saradnju sa vladom, broj preuzimanja aplikacije Claude u SAD skočio je za 37%, a narednog dana za dodatnih 51%. Korisnici očigledno daju prednost kompaniji koja se fokusira na bezbednu veštačku inteligenciju usklađenu sa ljudskim vrednostima, piše Smartlife.

Obećanja kompanije OpenAI i nepoverenje javnosti

Pokušavajući da smiri tenzije, OpenAI je izdao niz zvaničnih saopštenja. Tvrde da se njihovi alati neće koristiti za nadzor američkih građana putem komercijalno prikupljenih ličnih informacija, kao i da usluge neće biti dostupne agencijama poput NSA za potrebe špijunaže.

Naglašavaju da postoje stroge zaštitne mere i ograničenja o tome kako tačno vojska sme da koristi jezički model. Ipak, nedostatak transparentnosti u prošlosti učinio je korisnike skeptičnim prema trenutnim obećanjima.

Forumi i društvene mreže preplavljeni su diskusijama bivših korisnika koji dele uputstva za trajno brisanje naloga i otkazivanje pretplata. Statistika je neumoljiva - broj deinstalacija ChatGPT-a skočio je za više od 295 odsto u martu 2026. godine.

Intelektualna lenjost

Pored političkih i etičkih razloga, postoji i dublji, psihološki aspekt ovog pada. Kritičari tvrde da preveliko oslanjanje na ChatGPT dovodi do atrofije kritičkog mišljenja. Ljudi delegiraju čak i najjednostavnije mentalne zadatke mašinama, što na duge staze vodi ka onome što mnogi nazivaju "zaglupljivanjem" društva.

Masovni egzodus iz 2026. godine jasan je signal tehnološkim liderima. Poverenje je valuta koja se teško stiče, a gubi u sekundi - naročito kada je u pitanju simbioza između veštačke inteligencije i države.

Korisnici više ne prihvataju "besplatno" ili "zgodno" po cenu svojih principa.

Da li je ovo kraj dominacije kompanije OpenAI ili samo bolan period transformacije, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno - pravila igre su se zauvek promenila.

