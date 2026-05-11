Eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela je do ozbiljnih poremećaja u globalnim lancima snabdevanja, pre svega kada je reč o sumpornoj kiselini, ali i naftnim rezervama.

Kako je 9. maja objavio list Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore, došlo je do naglog rasta cena i smanjenja dostupnosti ključne hemikalije na svetskom tržištu, prenosi Politika.

Nagli rast cena

"Rat u Persijskom zalivu i nova kineska izvozna ograničenja doveli su do naglog rasta cena sumporne kiseline i izazvali zabrinutost zbog dostupnosti hemikalije od koje zavisi svet", navodi se u izveštaju.

Sumporna kiselina predstavlja ključnu komponentu u proizvodnji papira, metala i kompjuterskih čipova. Prema rečima direktorke kompanije "Akijuty Komoditis" Frede Gordon, značajan deo svetske proizvodnje sumpora potiče iz rafinerija nafte i postrojenja za preradu gasa u zemljama Persijskog zaliva.

Kako se navodi u publikaciji, do dodatnog pogoršanja situacije došlo je usled zatvaranja Ormuskog moreuza, što je dodatno smanjilo dostupnost ovih resursa i podstaklo rast cena. Osim toga, Kina je uvela nova ograničenja na izvoz, što je dodatno pogoršalo nestašicu na tržištu.

Za to vreme, cena nafte pada

U međuvremenu, agencija Blumberg je istog dana saopštila da se svetske rezerve nafte naglo smanjuju zbog sukoba na Bliskom istoku i ograničenja u Ormuskom moreuzu, kroz koji je ranije prolazio značajan deo isporuka nafte iz Persijskog zaliva.

Prema oceni analitičara, brzo pražnjenje zaliha ukazuje da bi naftno tržište moglo ostati osetljivo na nove poremećaje i nakon okončanja konflikta.

