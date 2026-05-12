Ključni trag je skriven na mestu koje većina kupaca čak ni ne proverava, na dnu korpe. Ako je karton ili papir ispod jagoda potpuno suv, bez ijedne mrlje ili traga soka, dok plodovi izgledaju savršeno složeni i gotovo identični, to može biti ozbiljan znak da voće nije prirodno sveže, već je tretirano hemikalijama kako bi duže izgledalo besprekorno.

Prirodne, domaće jagode su izuzetno osetljive i već posle nekoliko sati počinju da ispuštaju sok, ostavljajući tragove na površini. Ako to nije slučaj, a jagode izgledaju kao da su iz fabrike, velika je verovatnoća da su tretirane sredstvima koja produžavaju njihov svež izgled i sprečavaju truljenje.

Kupci tada često dobijaju ono što mnogi nazivaju plastičnom verzijom voća, vizuelno privlačne jagode bez pravog ukusa i mirisa.

Postoji nekoliko znakova koji mogu ukazivati da jagode nisu prirodne: gotovo identična veličina i boja plodova, neprirodno jaka i ujednačena crvena boja, tvrda i gotovo gumena struktura, slab ili potpuno odsutan miris, bledi listovi pored savršenih plodova i potpuno suvo i čisto dno korpe. Problem nastaje kada se uvezene jagode prodaju kao domaće.

Da bi izdržale transport i duže stajanje na policama i pijacama, često se tretiraju sredstvima protiv truljenja. Kada se prava domaća jagoda uporedi sa tretiranom, razlika odmah postaje uočljiva.

Gde kupci najčešće greše

Domaće jagode uglavnom nisu savršene, razlikuju se po veličini, često imaju svetliji deo oko stabljike i intenzivan miris koji se može osetiti čak i iz daljine.

Mekše su na dodir i ostavljaju tragove na prstima. Tretirane jagode izgledaju gotovo veštački, ujednačene su, bez izraženog mirisa i izgledaju previše savršeno.

Posebno je sumnjivo kada je papir ili karton u korpi potpuno čist bez ijednog traga soka. Većina prevara, upozoravaju prodavci, dešava se na prvim štandovima na ulazu u pijacu, gde računaju na brzinu i nepažnju kupaca. Stručnjaci savetuju kupcima da posete nekoliko štandova i postave konkretna pitanja o poreklu robe i mestu uzgoja.

Neodlučnost ili nejasni odgovori prodavaca često govore više od same deklaracije. Prave domaće jagode imaju veoma kratak rok trajanja.

Ako se ne peru, mogu da izdrže u frižideru najviše dva do tri dana pre nego što omekšaju i počnu da puštaju sok.

Ako jagode izgledaju potpuno isto i posle nekoliko dana, to može biti znak da nisu prirodne, piše Dnevno.hr

Preporučuje se da se jagode ne peru pre stavljanja u frižider jer vlaga ubrzava kvarenje, a najbolje ih je čuvati na suvom i oprati neposredno pre jela. Jagode iz plastenika su obično veće, svetlije iznutra i imaju slabiji miris, dok su one uzgajane na otvorenom tamnije, nepravilnijeg oblika i znatno intenzivnijeg ukusa.

