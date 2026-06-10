Strane su potpisale pismo o namerama za proizvodnju hibridno-električnog drona "viktor U250", koji je razvijen za prevoz tereta i može da nosi do 250 kilograma na udaljenosti do 300 kilometara, uz mogućnost vertikalnog poletanja i sletanja bez potrebe za klasičnom infrastrukturom.

Prema navodima partnera, dron postiže krstareću brzinu od oko 250 kilometara na sat i namenjen je za brzu logistiku i transport u civilnom sektoru i eventualno u industriji, prenosi Rojters.

Plan je da se komercijalizacija drona ubrza kroz uspostavljanje proizvodnog pogona i lanaca snabdevanja u Severnoj Rajni-Vestfaliji, uz očekivanje da bi projekat mogao da stvori stotine novih radnih mesta do 2029. godine, piše Tanjug.

Izvršni direktor Rajnemetala Armin Paperger izjavio je da je cilj da se tehnologija i industrijska proizvodnja ovog drona zajednički razvijaju i skaliraju kroz partnerstvo sa ERC-om i regionalnim vlastima.

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