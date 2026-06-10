U Bonu danas počinje sudski postupak u kojem hamburška tekstilna firma traži od države oko 464 miliona evra zbog dogovora o nabavci zaštitnih maski tokom pandemije kovida-19.

Firma tvrdi da je u martu 2020. godine postignut obavezujući dogovor sa tadašnjim ministrom zdravlja Jensom Španom i Ministarstvom zdravlja Nemačke, dok država odbacuje te tvrdnje, prenosi "Viršaftsvohe", piše Tanjug.

Kako navodi tužilac, kompanija i ministarstvo su komunicirali o nabavci maski putem telefona i mejlova i na taj način dogovorili nabavku.

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