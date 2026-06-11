Ministarka privrede Katerina Rajhe naglasila da vazduhoplovna industrija beleži rekordne rezultate, sa rastom od 19 odsto prošle godine, dok istovremeno zapošljava oko 130.000 ljudi, prenosi Viršaftsvohe.



Nova strategija prvi put objedinjuje civilne i vojne aspekte vazduhoplovstva.



Ministar odbrane Boris Pistorijus ocenio je da će takav pristup omogućiti brži prenos tehnologija između civilnog i vojnog sektora i doprineti jačanju operativnih sposobnosti nemačke vojske, piše Tanjug.



Plan predviđa mere za narednih 15 godina zasnovane na četiri stuba: ekonomskoj konkurentnosti, tehnološkom razvoju, vojnoj bezbednosti i civilnoj bezbednosti.



Poseban akcenat stavljen je na razvoj održivih avionskih goriva (SAF), koja se smatraju ključnim za smanjenje emisija u avio-industriji.



Vlada u Berlinu ipak priznaje da se sektor suočava sa ozbiljnim izazovima.



Broj putnika u Nemačkoj već nekoliko godina raste sporije nego u ostatku Evrope, što se povezuje sa visokim troškovima poslovanja, slabijim privrednim okruženjem, rastućom međunarodnom konkurencijom i geopolitičkim tenzijama.



Strategija predviđa smanjenje troškova poslovanja kroz niži porez na avio-saobraćaj, niže naknade za kontrolu letenja i efikasnije bezbednosne procedure na aerodromima, što bi trebalo da pojača konkurentnost nemačkih avio-kompanija.



Privredna udruženja uglavnom su pozdravila strategiju vlade, ali upozoravaju da su potrebne konkretne mere, dok ekološke organizacije smatraju da dokument nedovoljno pominje zaštitu klime i životne sredine.



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