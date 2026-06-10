Do sada su vozači putem društvenih mreža mogli unapred da vide gde će biti postavljene kontrole, ali se od te prakse odustaje jer nadležni smatraju da ona umanjuje efekat mera bezbednosti u saobraćaju.
Zašto se uvode promene?
Prema objašnjenju policije, problem je bio u tome što su vozači usporavali samo na mestima gde su znali da se nalaze radari, dok su na drugim deonicama i dalje vozili nepropisno.
Zbog toga je doneta odluka da se fokus prebaci sa informisanja na preventivne aktivnosti i edukaciju vozača, piše Tportal.
Novi pristup: manje upozorenja, više prevencije
Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Rajne–Vestfalije navodi da nova strategija ima cilj dugoročno poboljšanje bezbednosti na putevima.
Umesto objavljivanja lokacija radara, policija će više ulagati u kampanje koje treba da utiču na svest vozača o odgovornoj vožnji.
Gde je već uvedena praksa?
Prema navodima nemačkih medija, policijske uprave u gradovima poput Bohuma, Dortmunda i Lünena već su prestale da objavljuju informacije o lokacijama kamera za kontrolu brzine.
Fokus na ponašanje vozača
Iz policije poručuju da je cilj da se vozači podsete da je ljudski faktor glavni uzrok saobraćajnih nesreća.
Najčešći problemi su:
- neprilagođena brzina
- nepoštovanje saobraćajnih pravila
- nepažnja tokom vožnje
Šta se zapravo menja?
Nova politika predstavlja potpuni zaokret - manje javnih upozorenja o radarima, a više aktivnosti koje treba da podstaknu vozače da trajno voze odgovornije i bezbednije.
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