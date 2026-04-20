Ključna stvar koju mnogi ne znaju jeste da lekarsko uverenje nije obavezno za sve vozače.



Za većinu onih koji imaju B kategoriju i mlađi su od 65 godina, produženje vozačke svodi se na administraciju - predaju dokumenata i uplatu takse. U tim slučajevima lekarski pregled nije potreban.

Za koga je obavezan lekarski pergled?

Međutim, postoje situacije kada je odlazak kod lekara neizbežan. To važi za prvo izdavanje dozvole, vozače starije od 65 godina, kao i profesionalne vozače (C, D, E kategorije).

Lekarsko uverenje može biti obavezno i ako postoji sumnja u zdravstvenu sposobnost, na primer nakon bolesti ili povrede, ili po nalogu nadležnih organa.

Koliki su troškovi?

Troškovi pregleda nisu zanemarljivi. U državnim ustanovama kreću se od 3.000 do 5.000 dinara, dok u privatnim ordinacijama mogu ići i do 6.500 dinara, a za profesionalne vozače i do 8.000 dinara, piše Biznis Kurir.

Visoke kazne

Vožnja sa isteklom vozačkom dozvolom smatra se prekršajem i može vas skupo koštati.

Kazna iznosi od 6.000 do 20.000 dinara, a u određenim slučajevima može biti izrečena i zabrana upravljanja vozilom.

Dodatni problem nastaje ako dođe do saobraćajne nezgode, jer vozač sa isteklom dozvolom praktično nema važeće pravo upravljanja, što može dovesti do komplikacija sa osiguranjem.

