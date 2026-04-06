Dokument predlaže da se uvode porezi na poslove koje obavljaju roboti ili automatizovani sistemi, kao i da se porezi manje naplaćuju od zarada ljudi, a više od profita i kapitala kompanija.



Veštačka inteligencija može da smanji plate i prihode od kojih se sada finansira socijalno osiguranje, a novi poreski model bio mogao da popuni očekivanu prazninu. Open AI predlaže da vlada u Vašingtonu stvori nacionalni fond, delimično osnovan doprinosima samih kompanija za veštačku inteligenciju, koji bi investirao u AI firme druga preduzeća koja usvajaju tehnologiju i distribuirao prihode direktno američkim građanima, prenosi portal Aksios. Model je uporediv sa stalnim fondom američke savezne države Aljaske, koji isplaćuje godišnje dividende stanovnicima od prihoda od nafte.



Predlog za radnu nedelju koja bi trajala 32 sata je zamišljen kao dividenda „efikasnosti" od povećanja produktivnosti zasnovanog na veštačkoj inteligenciji. Open AI u dokumentu na 13 strana takođe poziva na jačanje socijalne sigurnosne mreže, uključujući proširene beneficije i automatske mehanizme podrške kada veštačka inteligencija dovede do gubitka poslova.



Osim ekonomskih i poreskih zahteva, dokument se bavi i idejama poput bezbednosne mreže koje se automatski aktiviraju ako promene koje pokreće veštačka inteligencija pređe određen nivo, kao i scenarijima u kome AI postane opasna. Generalni direktor Open AI Sem Altman je u intervjuu za Aksios rekao da su dve najveće opasnosti koji prete zbog napretka veštačke inteligencije sajber-napadi i stvaranje biološkog oružja.



Altman je upozorio da je veliki sajber-napad omogućen modelima veštačke inteligencije u bliskoj budućnosti „potpuno moguć" u narednoj godini i da korišćenje AI modela za stvaranje novih patogena „više nije teorija", prenosi Tanjug.



