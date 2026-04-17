Voker Smit (54), državljanin Velika Britanija, otpušten je iz lanca Waitrose nakon 17 godina rada.

Incident koji je promenio sve

Pre Uskrsa, Smit je primetio muškarca koji je u torbu stavljao čokoladna jaja i zečiće. Kako tvrdi, radilo se o osobi koja je i ranije krala u toj prodavnici.

U pokušaju da spreči krađu, oduzeo je torbu osumnjičenom, što je dovelo do fizičkog sukoba. Tokom incidenta jedno od čokoladnih jaja palo je na pod, a Smit je kasnije priznao da je „iz frustracije“ bacio komad čokolade.

Zašto je dobio otkaz

Iako je tvrdio da je želeo da zaštiti prodavnicu, kompanija je odlučila da ga otpusti. Prema navodima, ranije mu je bilo zabranjeno da interveniše u situacijama krađe.

U mnogim trgovinskim lancima postoje jasna pravila – takve situacije smeju da rešavaju isključivo obučeni radnici, poput obezbeđenja ili prodajnih detektiva.

Reakcije javnosti i politike

Ovaj slučaj brzo je izazvao burne reakcije. Poslanik Kris Filip ocenio je da situacija pokazuje rastuću drskost kriminalaca i nedostatak straha od posledica.

On je pozvao da se Smit vrati na posao, navodeći da njegovo otpuštanje šalje „potpuno pogrešnu poruku“.

Odgovor kompanije

Kompanija Waitrose saopštila je da medijski izveštaji ne prikazuju celu sliku.

U izjavi za BBC, naveli su da ne mogu da komentarišu pojedinačne slučajeve, ali su potvrdili da su sprovedene sve procedure, preveo Blic Biznis / businessinsider.com.pl.

Posledice za radnika

Za Smita posledice su ozbiljne. Nedavno se uselio u novi stan i sada strahuje da bez stalnog prihoda neće moći da ga zadrži.

Ne isključuje ni mogućnost da ostane bez krova nad glavom, što je dodatno pojačalo empatiju javnosti i otvorilo pitanje – da li je u ovom slučaju kažnjen pogrešan čovek.

