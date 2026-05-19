Ova radikalna odluka uprave dolazi kao direktan odgovor na dramatičan pad potražnje i promene na globalnom tržištu, a rezovi će najteže pogoditi samu Švedsku, gde će bez posla ostati 300 zaposlenih. Kompanija, koja ukupno zapošljava 27.500 ljudi, primorana je na hitne mere štednje kako bi smanjila operativne troškove i pokušala da stabilizuje poslovanje.

Ovaj gigant, sa razgranatom mrežom prodavnica u čak 63 zemlje sveta, novim restrukturiranjem nastoji da poveća efikasnost i maksimalno snizi cene svojih proizvoda kako bi ponovo privukao kupce koji masovno odustaju od kupovine. Inter IKEA inače upravlja kompletnom nabavkom asortimana iz fabrika širom sveta i snabdeva 13 ključnih korisnika franšize koji vode fizičke prodavnice i robne kuće ovog švedskog brenda nameštaja i opreme za dom. Situaciju u kompaniji dodatno su zakomplikovali drastičan rast troškova poslovanja i uvođenje američkih carina, što se poklopilo sa bolnim prelaskom sa strategije velikih prigradskih skladišnih centara na znatno manje formate prodavnica u samim gradskim jezgrima. Finansijski direktor Inter IKEA-e, Henrik Elm, otvoreno je u razgovoru za Reuters priznao da su promene neophodne i neizbežne za opstanak na tržištu, prenosi Dnevno.

Rat protiv Irana srušio budžete domaćinstava

„Moramo da budemo brži, da skratimo procese donošenja odluka i jednostavno usmerimo svoje napore na te prioritete“, rekao je finansijski direktor Inter IKEA-e Henrik Elm u intervjuu za Reuters.

Elm je posebno naglasio da je geopolitička kriza, odnosno rat protiv Irana, dodatno oslabila poverenje potrošača koje se pogoršava već duže vreme. Taj sukob je preko noći lansirao cene goriva u nebo, što je direktno nagrizlo raspoloživi prihod domaćinstava širom sveta i smanjilo njihovu spremnost da troše novac na proizvode koji im u ovom trenutku nisu neophodni, poput renoviranja doma.

Zbog svega navedenog, prodaja IKEA-e je tokom 2025. godine zabeležila pad drugu godinu zaredom, što je upalilo crveni alarm u upravi. Ovo inače nije prvi talas otpuštanja unutar sistema, pošto je Ingka Group, vodeći korisnik franšize i vlasnik većine fizičkih IKEA prodavnica u svetu, još u martu ove godine najavio ukidanje 800 kancelarijskih radnih mesta.

Podsetimo, ovaj globalni simbol pristupačnog nameštaja osnovao je još davne 1943. godine švedski preduzetnik Ingvar Kamprad u gradu Älmhult, a kompanija se danas suočava sa jednom od najvećih kriza u svojoj modernoj istoriji.

