Evropa bi već početkom leta mogla da se suoči sa ozbiljnim problemima u snabdevanju avio-gorivom, usled poremećaja izazvanih ratom na Bliskom istoku i blokadom Ormuskog moreuza – jedne od najvažnijih globalnih ruta za transport nafte i derivata.



Prema proceni Međunarodne agencije za energiju, evropske zalihe kerozina mogle bi da potraju još svega „oko šest nedelja“, ukoliko ne dođe do stabilizacije isporuka iz regiona Persijskog zaliva.



To znači da bi prvi ozbiljni poremećaji mogli da se osete već u junu, u jeku priprema za letnju turističku sezonu.



Ključni problem predstavlja Ormuski moreuz, kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine energentima, uključujući i značajan deo goriva koje koristi evropska avio-industrija. Zbog poremećaja u tom koridoru, cene mlaznog goriva su naglo porasle, a aviokompanije već beleže drastično veće troškove.



Evropa je posebno ranjiva jer je tokom poslednjih decenija zatvoren veliki broj rafinerija, što je kontinent učinilo zavisnim od uvoza goriva. Zbog toga svaki zastoj u snabdevanju brzo utiče na cene karata i redovnost letova.



Stručnjaci upozoravaju da čak i ako deo isporuka bude nadoknađen iz Sjedinjenih Američkih Država, Afrike ili drugih tržišta, to možda neće biti dovoljno da se izbegnu poremećaji tokom letnje sezone, piše 24sedam.



Posledice su već vidljive – pojedine aviokompanije počele su da smanjuju broj letova i povećavaju cene karata, dok se putnicima savetuje da budu spremni na moguće otkazivanja i promene u redu letenja.



Ukoliko se situacija uskoro ne stabilizuje, očekuje se da će kriza u snabdevanju gorivom imati šire posledice po ekonomiju, inflaciju i globalni avio-saobraćaj.



