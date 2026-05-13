Prema navodima izvora, kompanija planira da transformiše timove i usmeri zaposlene na segmente poslovanja koji beleže rast.

Linkdin trenutno zapošljava više od 17.500 radnika širom sveta, navodi se u podacima objavljenim na zvaničnom sajtu kompanije, ali za sada nije poznato koji sektori će biti obuhvaćeni otpuštanjima.

Do najave otpuštanja dolazi uprkos rastu prihoda kompanije od 12 odsto u poslednjem kvartalu u odnosu na isti period prošle godine, piše Tanjug.

Izvori navode da smanjenje broja zaposlenih nije u vezi sa zamenom radnih mesta veštačkom inteligencijom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.