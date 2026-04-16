Na početku 2026. godine očekivanja su bila drugačija – predviđalo se usporavanje američke ekonomije i moguće smanjenje kamatnih stopa od strane američkih Federalnih rezervi. Međutim, geopolitička situacija brzo je promenila pravac.

Šta je oslabilo dolar

Sukob u Iranu izazvao je rast cena energije i povećao inflaciona očekivanja širom sveta. Dok su centralne banke u Evropi i drugim regionima počele da podižu kamate, američki Fed odlučio je da zadrži postojeću politiku.

Ova razlika otvorila je prostor drugim valutama da ojačaju u odnosu na dolar, jer investitori traže tržišta sa višim prinosima.

Valute koje su najviše ojačale

Brazilski real

Najveći dobitnik u 2026. godini – ojačao je skoro 11 odsto. Visoke kamatne stope i rast cena sirovina dodatno su ga pogurali.

2. Australijski dolar

Porast od oko sedam odsto, zahvaljujući povećanju kamatnih stopa i snažnoj potražnji za resursima.

3. Norveška kruna

Raste paralelno sa cenama nafte, što je čini jednom od stabilnijih valuta u ovom periodu.

4. Kolumbijski pezos

Takođe profitira od rasta cena energenata i izvoza sirovina.

5. Mađarska forinta

Porasla više od šest odsto, uz dodatni skok nakon političkih promena i očekivanja boljih odnosa sa Evropskom unijom.

Uloga centralnih banaka

Ključni faktor u ovom trendu je razlika u monetarnoj politici. Dok druge zemlje podižu kamate kako bi obuzdale inflaciju, američki Fed je oprezniji zbog prirode inflacije, koja je trenutno vezana pre svega za energente.

Zbog toga tržišta očekuju da bi druge centralne banke mogle nastaviti sa pooštravanjem politike, dok bi SAD kasnije mogle čak i da smanje kamate.

Šta može da promeni trend

Ovaj trend nije zagarantovan. Ukoliko dođe do usporavanja globalne ekonomije ili stabilizacije cena energije, rast ovih valuta mogao bi da oslabi.

Posebno su osetljive valute zemalja izvoznika sirovina, jer njihov rast zavisi od kretanja cena nafte i energenata, piše EUpravo zato.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.

