Narodna banka Srbije (NBS), povodom projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) po kojoj bi inflacija u Srbiji mogla da iznosi 5,2 odsto ove godine, saopštila je da je makroekonomska stabilnost u zemlji očuvana u izuzetno neizvesnim globalnim uslovima, kao i da je inflacija i u martu ostala ispod centralne vrednosti cilja i iznosila 2,8 odsto.



Takođe, ističe da su projekcije rađene u uslovima izrazite globalne neizvesnosti izazvane konfliktom na Bliskom istoku, navodeći da MMF očekuje prenošenje efekata tog sukoba i da će se ono negativno odraziti na izglede rasta svetske ekonomije, uključujući i Srbiju.



MMF je konstatovao da je inflacija u Srbiji nakon prestanka važenja Uredbe o ograničenju marži zabeležila niži rast od očekivanog i navodi da je u uslovima izrazite globalne neizvesnosti teško pripremiti u kratkom roku konzistentan set pretpostavki koje bi bile korišćene u osnovnom scenariju projekcija.



U saopštenju se naglašava da u takvim okolnostima, projekcije date za svaku zemlju ponaosob ovoga puta ne predstavljaju centralnu projekciju, to jest, najverovatniji scenario.



Umesto toga, ovog puta projekcije su bazirane na tzv. referentnom scenariju, koji uključuje set tehničkih pretpostavki baziranih na informacijama o kretanju fjučersa primarnih proizvoda zaključno sa 10. martom.



Kada je reč o projekcijama za Srbiju, u saopštenju se ističe da su svetske cene energenata nakon zaključivanja projekcija znatno oscilirale, kao i da je Vlada Republike Srbije preduzela mere za ublažavanje efekata rasta cena naftnih derivata, pre svega putem smanjenja akciza.



U saopštenju se ističe i da će misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviti u Srbiji u periodu od 23. aprila do 5. maja povodom treće revizije aranžmana iz predostrožnosti, kada će se procenjivati tekuća makroekonomska kretanja, i da će nakon misije objaviti nove projekcije za Srbiju



Kreatori ekonomske politike u Srbiji koordinirano sprovode mere radi očuvanja cenovne stabilnosti i ublažavanja negativnih efekata eksternih šokova, kažu iz NBS.



Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nalaze se, prema rezultatima martovske ankete agencije Ninamedija, na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije treći mesec zaredom.



Prema rezultatima aprilske ankete agencije Blumberg, kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora zadržana su na nivou iz marta i iznose 3,5 odsto.



Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede, prema anketi agencije Ninamedija, zadržana su na nivou od 4,0 odsto iz februara, pri čemu se drugi mesec zaredom nalaze u granicama cilja Narodne banke Srbije. Očekivana inflacija sektora privrede za dve godine unapred ostala je na nepromenjenom nivou iz februara i iznosi 4,0 odsto, dok je očekivana inflacija za tri godine unapred zabeležila pad sa 5,0 odsto u februaru na 4,1 odsto u martovskoj anketi i nalazi se na najnižem nivou od februara 2025. godine.



Srednjoročna očekivanja sektora privrede nastavila su da kreću u intervalu od 4,0 odsto do 5,0 odsto u poslednjih godinu dana.

Narodna banka Srbije nastavlja da vodi opreznu monetarnu politiku, uz održavanje relativne stabilnosti deviznog kursa.



